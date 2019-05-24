طريقة إعداد وتحضير مقلوبة الباذنجان والريش

المقادير:

10 x عدد ريش (ضاني)

5 x عدد حبهان

5 x عدد قرنفل

3 x كوب أرز بسمتى (مغسول ومنقوع ثم يصفى)

3 x عدد باذنجان اسود كبير

2 x كوب ماء (مغلي)

2 x عود قرفة

2 x عدد ورق لورا

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كوب زيت قلي

1 x معلقة صغيرة بهارات لحمة (لسلق الريش)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد بصلة مفرومة

الخطوات:

هنقطع الباذنجان طوليا ويرش بالملح ثم يترك 15 دقيقة حتى يخرج ماء ثم يجفف ويقلى بالزيت على الجانبين نصف قلي

في قدر مناسب للرز نضع قليل من الزيت ونقلي فيها الريش و تضاف البهارات و الحبهان و القرفة وورق اللورار و القرنفل والبصلة والماء المغلي.

يترك حتى ينضج الريش ويتبل بالملح و الفلفل.

ترفع قطع الريش من ماء السلق ويصفى الماء.

بعدين نضيف ماء السلق المغلي على الأرز بهدوء حتى يغطيه.

هنغطى القدر ويترك على نار عالية حتى يغلي ثم نخفف عليه النار ويترك حتى يجف كل الماء.

يترك القدر 10 دقائق حتى نضجه ثم يقلب على طبق واسع ومناسب ثم يقدم بألف هنا وشفا.

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