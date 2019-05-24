المقادير: ½ x كوب جبن رومي مبشور

مقادير طريقة تسوية المكرونة

200 x جرام مكرونة (او نصف كيس)

2 x لتر ماء

2 x معلقة صغيرة ملح الطريقة:

نبدأ بعمل المكرونة

نغلي الماء في حلة كبيرة

نضيف الملح

نضيف المكرونة و نقلبها باستمرار علشان متعجنش

نسيبها من 8 لـ 12 دقيقة تغلي مع الماء و بعد ما تستوي صفيها من الماء

نرش الجبن الرومى المبشور على الوش وتقدم ساخنة. قد يهمك أيضا:تعرفي على طريقة تحضير مكرونة بالجبن والحليب إليكِ خطوات بسيطة لعمل "المكرونة" الإيطالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة إعداد وتحضير اسباجيتي بالجبن الرومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.