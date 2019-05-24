سحورك عربى.. البلغمان الوجبة التى تمنع العطش فى السحور من موريتانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.
السحور من موريتانيا البلغمان
تعتبر أكلة "البلغمان" وجبة مغذية وسريعة التحضير، تحفظ الشخض من الجوع والعطش لمدة طويلة لذلك يفضلون تناولها فى السحور، كما تحضر أيضًا للأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون المضرة فى وعاء المعدة، ويحتوي المكون الأساسي لهذه الأكلة "الشعير" على مواد فعالة أهمها النشا والبروتين والأملاح المعدنية ومنها الحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم.
البلغمان
وضع دقيق الشعير المجفف والمطحون في إناء مخصوص لديه، وبعد ذلك يمزج مسحوق دقيق الشعير المسخن والمجفف بالماء الساخن والسكر والقليل من الملح، ثم يوضع السمن.
التشيطار
وهو اللحم المُقدد، وهو طريقة تقليدية للحفاظ على اللحوم عن طريق نزع الشحوم عنها وتجفيفها تحت الشمس.
التشيطر
بعد أن يجف اللحم جيدا يتم طبخه على نار هادئة، ثم يطحن حتى يصبح عجينا، ويضاف إليه المرق الخاص به.
عصيدة وتحضر من دقيق الذرة والزيت والماء، وقد يتم تناولها مع شوربة خفيفة مع فواكه وزبادي.
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