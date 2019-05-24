شكرا لقرائتكم خبر عن فى الجو الحر.. طرق لحماية عينيك عند ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم الصيف هو وقت اتخاذ كل الاحتياطات للجسم ومنها العيون، فواحدة من مشاكل العين الأساسية التى تظهر خلال هذا الموسم هى الحساسية فى العين.

يمكن أن يؤدى ذلك - وفقت لتقرير موقع "all about vision" - إلى احمرار وتهيج فى العينين، ويرتبط معظمها بالغبار وحبوب اللقاح في الهواء، ويمكن أن يؤدي الاحتكاك المتكرر للعينين إما بسبب الحكة أو بأيدى غير نظيفة إلى التهاب العين وتشكيل القيح والدمامل على الجفون.

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وأظهرت الأبحاث الطبية أن الأشعة فوق البنفسجية تزيد من احتمال حدوث إعتام عدسة العين، وتشمل الأنواع الأخرى من تلف العين الظفرة (نمو الأنسجة السطحية التي يمكن أن تمنع الرؤية)، وسرطان الجلد حول العينين، وتنكس البقعة (جزء من شبكية العين حيث يكون الإدراك البصري أكثر حدة).

كل هذه المشاكل يمكن تخفيفها عن طريق حماية العين المناسبة مع النظارات الشمسية التى تغطى جانب العين والنظارات أو العدسات اللاصقة التى توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 99 إلى 100٪.





يجب أن تحمى نفسك من الآثار الضارة للطقس الحار عن طريق: