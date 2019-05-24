شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. عضوان فى جسمك لا يتوقفان عن النمو مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعقتد أنك تستمر فى النمو حتى مرحلة البلوغ فقط وتنمو معك أجزاء وأعضاء من جسمك، دون أن تدرى أن هناك عضوان فى الجسم يستمران فى النمو مدى الحياة.

وذكر موقع " quora" أنه هناك جزءان مهمان من الجسم يبدو أنهما لا يتوقفان عن النمو مثل باقى أجزاء جسمك ، حيث يستمر حجم أنفك وأذنيك في الزيادة.



الأنف

ووفقا للتقرير فان تعدد الخلايا فى الجسم يجعل البعض منها يتوقف عن النمو عند مرحلة البلوغ مثل العظام والعضلات والخلايا الدهنية، وهذا لا يعني أن الخلايا نفسها لا يمكن أن تكبر (يمكنها مثل بناء العضلات) أو تتقلص (يمكنها مثل نحرق الدهون)، ولكن معظمها يتوقف عن الانقسام ، في معظم أجزاء الجسم .

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ولكن هناك عضوين فقط وهما الأنف والأذن فهما أنواع فريدة من نوعها مقارنةً ببقية أجسامنا لأنها تتكون من أنسجة ناعمة محاطة بالغضاريف، هذه الأنسجة الرقيقة تستمر في النمو طوال حياتنا، لذا فقد تلاحظ ذلك لدى كبار السن بشكل واضح .



الأذن

الشعر والأظافر هل ينميان أيضا

إذا كنت تتساءل عن سبب عدم عمل الشعر والأظافر في قائمة أجزاء الجسم التي لا تتوقف عن النمو ، فإن الطب له تفسير لذلك ، لأن نمو الشعر والأظافر مسألة جينة ويختلف بالنسبة للجميع، فعلى سبيل المثال هناك الصلع الوراثي، في حين أن نمو الأذن والأنف مستمر مدى الحياة.