طريقة إعداد وتحضير موزة ضاني محمرة

القاهرة - لايف استايل المقادير: 6 عدد لحمة ضانى (موزة ضاني)

2 كوب دقيق (للتحمير)

2 عدد فص ثوم

2 كوب مرق اللحم

1 معلقة صغيرة زعتر

1 كوب جزر (مقطع)

1 معلقة صغيرة ملح

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 كوب بصل (مقطع)

1 معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب أوراق الكرفس (مقطع)

زيت للقلي الطريقة:

تجفف موزة الضاني بفوطة نظيفة

يخلط الدقيق والملح معاً ثم يضاف إليه الموزة الضاني

تشوح الموزة الضاني في الزيت ثم تنقل إلى صينية فرن

يضاف الثوم والطماطم إلى مقلاة تحمير الموزة الضاني ويشوحوا لمدة 5 دقائق

تضاف المرق إلى المقلاة وتترك لتغلي غلوة ثم يصب الخليط على الحبة الموزة الضاني

تدخل الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف أو حتى تنضج تماماً. يمكن أيضاً طهيها أعلى الموقد

يغلظ الصوص بإضافة خليط من الماء والدقيق (مقدار 1 ملعقة كبيرة دقيق مذوب في 3 ملاعق كبيرة ماء) إذا لزم الأمر

ثم تقدم مع البطاطس المهروسة او المحمرة قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير المسقعة باللحمة المفرومة طريقة إعداد كبسة الفقع باللحمة من المطبخ السعودي

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