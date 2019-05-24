شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن مرض الحصبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصبة من الأمراض المنتشرة بشكل كبير وخصوصا بين الاطفال وهى عبارة عن عدوى فيروسية فى الجهاز التنفسى تنتشر عن طريق المخاط واللعاب، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الحصبة وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday

الحصبة س: ما هى أعراض مرض الحصبة؟ س: ما هى أعراض مرض الحصبة؟ 1:ظهور بقع بيضاء داخل الفم. 2:انتشار الطفح الجلدي على أماكن متفرقة فى الجسم. 3:حكة فى الصدر والظهر والفخد. 4:التهاب الحلق. 5:ارتفاع شديد فى درجة الحرارة. 6:السعال المزمن والمستمر. 7:الم شديد فى العضلات والمفاصل. Advertisements 8:احمرار لون العيون. س:كيف يتم تشخيص مرض الحصبة؟

الحصبة عند الاطفال س:كيف يتم تشخيص مرض الحصبة؟ يتم تشخيص المرض حسب الأعراض التى تظهر على المريض سواء ظهور بعض البقع على الفم والجسم ، والسعال المستمر مع التهاب الحلق ، إذا لم يتم التأكد من الممكن اجراء فحوصات الدم للتحقق من وجود الفيروس. س: ما هى طرق علاج مرض الحصبة؟ س: ما هى طرق علاج مرض الحصبة؟ 1:الاهتمام بالطعام الصحى الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه الطازجة. 2: عمل كمادات مياه باردة لخفض الحرارة. 3: تناول الادوية الخافضة للحرارة والمسكنة للألم. 4: الإكثار فى شرب السوائل وخصوصا المياه والعصائر الطبيعية لترطيب الجسم. 5: تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ الذى يساعد على علاج الحصبة وتخفيف الألم. 6: الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين والفم باستمرار. 7: الالتزام بالراحة التامة وعدم بذل مجهود.

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