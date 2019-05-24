تعرفي على أهم وأبرز فوائد الحلبة لمرض السكري



فوائد الحلبة كثيرة ومتعددة، حيث أنه واحد من النباتات التي لا يوجد بيت يخلو منها على الإطلاق، وهو غني بمجموعة من الفوائد، التي تجعل منه كنز متكامل، فقد أكدت الدراسات والأبحاث الحديثة، فوائد الحلبة لمرض السكري.

ما هي فوائد الحلبة لمرض السكري

تعمل على تقليل معدلات السكر في الدم، حيث تؤثر على نسبته، وذلك بناء على دراسة تم إجرائها على مجموعة من الأشخاص، وقد تناولوا مقدار عشرة جرامات من الحلبة بصورة يومية، وقد جاءت النتائج لتثبت ذلك حيث أنها غنية بكمية كبيرة من الألياف، الأمر الذي يساعد على أن تكون عملية الهضم بطيئة بشكل كبير، مما يسمح بامتصاص السكر في الدم، مما يساعد في تقليل نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يستخدم مرضى السكر من النوع الأول والثاني، الحلبة المطحونة ضمن نظامهم الغذائي اليومي، حيث تعمل على تقليل معدلات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

إذا كان التاريخ المرضي في العائلة، حافل بحالات الاصابة بمرض السكري، عليك الاعتماد على تناول حصة يومية من الحلبة، من أجل الوقاية من التعرض لهذا المرض.

تعمل أيضاً الحلبة على تحسين عملية التمثيل الغذائي بصورة كبيرة، حيث نعلم جميعاً أن التمثيل الغذائي لدى مرضى السكر ينخفض بشكل ملحوظ للغاية، لدى مرضى السكري، ونتيجة تناول الحلبة تتحسن عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي ينخفض معدل السكر في الدم.

الغالبية العظمى من مرضى السكري، يعانون من فقر الدم والأنيميا، ونظراً لأن الحلبة تحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد، نجد أنها تعمل على علاج هذا الأمر بشكل فعال، لذلك ننصح بتناولها لمرضى السكري، ولكل من يعاني من الأنيميا وفقر الدم.

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جرعة الحلبة لمرضى السكري

بالرغم من أن فوائد الحلبة كثيرة، إلا أن تناولها بالنسبة لمرضى السكري، يجب أن يتم وفق محاذير معينة، وذلك حتى لا نتجاوز الحد المسموح، أي أن الأمر لابد أن يتم وفقاً لتعليمات الطبيب المعالج، لتفادي أي مخاطر، ويمكن تناولها في عدة صور، على حسب ما يفضله الشخص، حيث يمكن أن يتم تناولها في صورة حبوب كما هي، ويمكن ايضاً تناولها مطحونة، عن طريق إضافتها لبعض المأكولات، ويجب أن يتم وضع الحلبة على الطعام، بعد الانتهاء من تجهيزه، حيث أن فوائدها تقل بشكل كبير مع تعرضها للحرارة، لذلك بعد رفع الطعام من فوق النار، يتم إضافة الحلبة كخطوة نهائية.

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