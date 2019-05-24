تعرفي على أهم الوصفات الطبيعية لتكثيف الشعر ومنع تساقطه

لكل من يعاني من الشعر المتساقط او الخفيف في هذا المقال نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر والحصول على شعر كثيف

إنّ تساقط الشعر بغزارة وعدم نمو شعيرات جديدة مرة أخرى يؤدّي إلى ظهور مناطق خالية من الشعر، وتكون أغلب تلك المناطق في مقدّمة الرأس وتظهر عند الرجال بنسبة أكبر من السيّدات، وفي حالة ظهور تلك الحالة عند السيدات فإنّها تؤدّي إلى العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية للمرأة بسبب اهتمامها بمظهرها، على الرغم من أنّ خفّة الشعر من منطقة مقدّمة الرأس عند النساء تعدّ حالة شائعة ناتجة عن عدّة أسباب.

اسباب تساقط الشعر

1- الإجهاد البدني والنفسي و تساقط الشعر

السبب : أي نوع من أنواع الإجهاد البدني الشديد مثل حادث سيارة أو مرض شديد قد تسبب تساقط مؤقت للشعر حيث يحفز ذلك الضغط النفسي و العصبي تسريع عملية تساقط الشعر قبل أن تكمل الشعرة دورة حياتها بطريقة طبيعية , فإذا مررت بتجربة ضغط بدني شديد فإن الصدمة قد تؤثر على دورة حياة الشعر و يبدأ في التساقط و تبدأ في ملاحظة ذلك بعد ثلاث إلى ستة أشهر

العلاج : الأمر السار هنا أن هذا العرَض مؤقت يزول مع الوقت و عودة الشعر لدورته الطبيعية

2- الحمل و الولادة و تساقط الشعر :

السبب : الحمل هو مثال واحد أنواع الإجهاد البدني التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر ( الهرمونات أيضاً ) . ويعتبر تساقط الشعر المرتبط بالحمل أكثر شيوعا بعد الإجهاد البدني الذي تتعرض له الأم خلال الولادة .

العلاج : عرض مؤقت يزول و يعود الشعر للنمو الطبيعي مرة أخري في خلال شهور

3- الزيادة في فيتامين A و تساقط الشعر

السبب : بالمبالغة المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين (أ) أو الأدوية يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر ، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية . القيمة اليومية ل فيتامين (أ) هو 5،000 وحدة دولية يوميا للبالغين والأطفال فوق سن 4 سنوات . يمكن أن للمكملات الغذائية أن تحتوي على 2،500 إلى 10،000 وحدة دولية .

العلاج : عكس السبب للتقليل من تساقط الشعر و بمجرد أيقاف الزيادة في فيتامين A، يعود الشعر ينمو بشكل طبيعي.

4- نقص البروتين يسبب تساقط الشعر

الأسباب : إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من البروتين في النظام الغذائي الخاص بك فإن جسمك قد يوفر البروتين بوقف نمو الشعر مما يزيد من معدل التساقط مقارنة بمعدل النمو ، وفقا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية هذا يمكن أن يحدث من شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد انخفاض كمية البروتين .

العلاج : هناك العديد من المصادر للبروتين مثل الأسماك و اللحوم و البيض و عش الغراب و مصادر أخرى نباتية مثل الفول و الحمص و البازلاء و غيرها ينبغي توافرها في وجبتك الغذائية لحمايتك من تساقط الشعر

5- الصلع الوراثي لدى الرجال

الأسباب : رجلين من كل ثلاثة رجال يعاني بعد الستين من تساقط الشعر فيما يعرف بنمط الصلع لدى الذكور و عادة ما ينحسر مقدم الشعر من أجناب مقدمة الرأس على شكل حرف إم ويسبب هذا النوع من الصلع الهرمونات الذكورية بالإضافة إلى الجينات

العلاج : هناك كريمات موضعية مثل مينوكسيديل ( روغين ) و أدوية عن طريق الفم مثل فيناستريد ( بروبيكيا ) التي يمكنها وقف تساقط الشعر أو حتى تسبب بعض النمو . كما يمكن إجراء عملية جراحية لزرع الشعر أو إكثاره.

17 وصفة طبيعية لتكثيف الشعر

6- الصلع الوراثي لدى النساء :

السبب : بعض النساء قد يعانين من بعض النشاط الهرموني الذكوري و الذي قد يؤدي إلي فقدان و تساقط الشعر و عادة يأخذ المر شكل ترقق في الشعر وسقوطه , إذا كنت تأتي من عائلة حيث بدأت النساء لديهم تساقط الشعر في سن معينة ، فإنك قد تكون أكثر عرضة ل ذلك ” و على عكس الرجال ، المرأة لا تميل إلى أن تراجع الشعر ، بدلا من ذلك قد يزيد من جانبهم و قد يحدث ترقق ملحوظ من الشعر.

العلاج : مثل الرجال النساء قد يستفدن من مينوكسيديل ( روغين ) للمساعدة على نمو الشعر، أو على الأقل ، الحفاظ على الشعر لديك و دواء روغين متاح بدون وصفة و معتمد للنساء مع هذا النوع من تساقط الشعر.

7- الهرمونات الأنثوية و تساقط الشعر

السبب : مثلما تغييرات هرمون الحمل يمكن أن تسبب تساقط الشعر فإن تغيير أو تبديل حبوب منع الحمل . يمكن أيضا أن يسبب هذا ، وأنه قد يكون أكثر احتمالا إذا كان لديك تاريخ عائلي من تساقط الشعر. التغير في التوازن الهرموني الذي يحدث في سن اليأس قد يكون لها أيضا نفس النتيجة. “إن الاندروجين ( هرمون الذكورة ) المستقبلات على فروة الرأس تصبح تفعيلها “، ويوضح مارك هاموندس ، طبيب أمراض جلدية أن بصيلات الشعر تصغر ثم نبدء في فقد المزيد من الشعر .

العلاج : ما يجب القيام به : إذا كانت حبوب منع الحمل الجديده هي المشكلة، قومي بالتحدث مع طبيبك حول أنواع أخرى لتحديد النسل. وقف حبوب منع الحمل يمكن أيضا أن يسبب فقدان و تساقط الشعر في بعض الأحيان ، ولكن هذا هو مؤقت ، ويقول الدكتور هاموندس . لا تجعلى مشكلتك تزداد سوءا مع نظم الجمال المضرة الشعر.

8- الضغط النفسي والعصبي

السبب : الضغط النفسي أقل من احتمالية أن يسبب تساقط الشعر من الاجهاد البدني ، ولكنه يمكن أن يحدث ، على سبيل المثال ، في حالة الطلاق، و بعد وفاة أحد أفراد الأسرة ، أو أثناء رعاية أحد الوالدين المصابين بالشيخوخة . في كثير من الأحيان ، على الرغم من أن الضغط النفسي عادة لا يسبب تساقط الشعر وحده إلا انه سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلة اذا كانت موجودة بالفعل.

العلاج : كما هو الحال مع تساقط الشعر بسبب الإجهاد البدني ، هذا العرض مؤقت في نهاية المطاف. في حين انه لا يعرف إذا الحد من الإجهاد يمكن أن يساعد شعرك ، فإنه لا يمكن أن يضر أيضا. اتخذي خطوات لمحاربة التوتر والقلق ، مثل الحصول على المزيد من التمارين الرياضية أو الحصول على المزيد من الدعم النفسي إذا كنت في حاجة إليها

9- فقر الدم (الأنيميا )

السبب : تقريبا واحده من كل 10 نساء تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 49 تعاني من فقر الدم بسبب نقص الحديد ( النوع الأكثر شيوعا لفقر الدم ) ، وهي مشكلة يمكن حلها بسهولة لأيقاف تساقط الشعر. سوف تضطرين إلى القيام بفحص الدم لتحديد على وجه اليقين إذا كان لديك هذا النوع من فقر الدم.

العلاج : مكملات الحديد البسيطة يمكنها تصحيح المشكلة. فبالإضافة إلى تساقط الشعر توجد أعراض أخرى من فقر الدم تشمل التعب ، والصداع ، والدوخة ، والجلد الشاحب ، و برودة اليدين والقدمين وسيكون هذا كفيل بعلاجها.

10- نقص هرمونات الغدة الدرقية

الأسباب: هذه الغدة صغيرة تقع في عنقك وتنتج الهرمونات التي تعتبر بالغة الأهمية لعملية التمثيل الغذائي ، وكذلك النمو والتطور ، وعندما لا تضخ ما يكفي من الهرمونات يمكن أن تساهم في تساقط الشعر. طبيبك يمكن أن يقوم بالاختبارات لتحديد السبب الحقيقي

العلاج : علاج نقص هرمونات الغدة الدرقية سيعيد الأمور إلى طبيعتها بمجرد عودة المعدل الطبيعي لهرمونات الغدة الدرقية سيعود شعرك للنمو بمعدله الطبيعي

17 وصفة طبيعية لتكثيف الشعر

11- نقص فيتامين B

السبب: نقص فيتامين B من غير المألوف نسبيا في الولايات المتحدة ، إلا أن وجود مستويات منخفضة من فيتامين B هو سبب آخر لتساقط الشعر.

العلاج : مثل فقر الدم ، والتغذية التكميلية بسيط من شأنه أن يساعد المشكلة. بحيث يمكن العلاج بالحمية الغذائية .يتواجد فيتامين B الطبيعي في الأسماك واللحوم و الخضار النشوية والفواكه غير الحمضيات .بطبيعة الحال فتناول نظام غذائي متوازن وفير في الفواكه والخضراوات وكذلك البروتين و الدهون ” الجيدة ” كدهون مثل الأفوكادو و المكسرات تكون جيدة لشعرك و صحتك العامة

12- داء الثعلبة

السبب : داء الثعلبه سببه خلل في المناعة الذاتية حيث يتسبب النشاط الزائد للمناعة الذاتية للجسم حيث يخطيء الجهاز المناعي في التعرف على الشعر و يصنفه كجسم غريب يسعى الجهاز المناعي للتخلص منه فيؤدى ذلك إلى سقوط الشعر

العلاج

حقن الستيرويد هي الخط الأول لعلاج داء الثعلبة ، والذي يظهر في صورة تساقط الشعر في بقع مستديرة على الرأس. عقاقير أخرى ، مثل روجين يمكن أيضا أن تستخدم و قد ينمو الشعر قبل أن يعود للسقوط مرة أخرى .

13- داء الذئبة

السبب : مثل داء الثعلبة سببه أيضاً مشاكل في المناعة الذاتية تسبب التعرف على الشعر كجسم غريب لكن من يعاني من الذئبة يعاني من سقوط دائم للشعر في مناطق من الرأس و لا يعود الشعر فيها للنمو مرة أخرى

العلاج : من خلال تسريح الشعر بطريقة تساعد على اخفاء المناطق المتضررة و الشعر القصير لديه القدرة على إخفاء

الندوب وسطه أكثر من الشعر الطويل

14- فقدان الوزن المفاجيء

السبب : فقدان الوزن المفاجئ هو شكل من أشكال الصدمات الجسدية التي يمكن أن تؤدي إلى ترقق الشعر. هذا يمكن أن يحدث حتى لو كان فقدان الوزن هو في نهاية المطاف مفيد بالنسبة لك . فمن الممكن أن فقدان الوزن نفسه يجعل جسمك لا يحصل على ما يحتاجه من عناصر و من ثم نقص الفيتامينات أو المعادن. تساقط الشعر جنبا إلى جنب مع فقدان الوزن قد يكون أيضا علامة على وجود اضطراب في الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي .

العلاج : سقوط الشعر بسبب فقدان الوزن المفاجيء قد يتم تعويضه في خلال ستة أشهر بعد أن يستعيد الجسم توازنه من تلك الصدمة الجسدية

15- العلاج الكيميائي للسرطان

السبب : العلاج الكيميائي للسرطان مدمر للخلايا سريعة الإنقسام كون ذلك صفه مميزة للخلايا السرطانية و لكنه أيضاً صفة لخلايا الشعر و بالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر

العلاج : يعود الشعر للنمو بعد إنتهاء فترة العلاج الكيميائي لكن الملاحظ أنه قد يعود بشكل مختلف مثل أن يكون مجعد بعد أن كان ناعماً أو حتى يظهر بلون آخر و يحاول العلماء إنتاج مستحضرات لعلاج السرطان أكثر استهدافاً للخلايا السرطانية بحيث لا تضر بالشعر

16- متلازمة تكيس المبايض

السبب : متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ( PCOS ) هو خلل آخر في الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية . وجود فائض من الاندروجين يمكن أن يؤدي إلى تكيسات المبيض وزيادة الوزن و ارتفاع خطر السكري، و تغيرات في الدورة الشهرية والعقم ، وكذلك ترقق الشعر. لأن تمثيل زائد الهرمونات الذكرية في متلازمة تكيس المبايض، يمكن للمرأة أيضا تجربة المزيد من الشعر على الوجه و الجسم.

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العلاج : علاج متلازمة تكيس المبايض سيعمل على تصحيح اختلال التوازن الهرموني وتساعد على عكس بعض هذه التغييرات. وتشمل العلاجات النظام الغذائي و الرياضة ويحتمل أن يدخل فيه حبوب تحديد النسل بالإضافة لمعالجة العقم أو خطر مرض السكري.

17- بعض العقاقير الطبية

السبب: فئات معينة من الأدوية تعزز تساقط الشعر. أكثرها شيوعا هي بعض عقاقير سيولة الدم و عقاقير ضغط الدم المعروفة باسم حاصرات بيتا . وتشمل العقاقير الأخرى التي قد تسبب تساقط الشعر الميثوتركسات (التي تستخدم ل علاج أمراض الروماتيزم وبعض الأمراض الجلدية ) ، والليثيوم ( لاضطراب ثنائي القطب ) ، والعقاقير المضادة للالتهابات ( المسكنات ) بما في ذلك إيبوبروفين ، وربما مضادات الاكتئاب.

العلاج : إذا قرر الطبيب أن واحدا أو أكثر من الأدوية الخاصة بك هو الذي سبب تساقط الشعر فيمكن التحدث معه حول خفض الجرعة أو التحول إلى دواء آخر .

18- التصفيف الزائد

السبب : الضفائر الضيقة , مستحضرات فرد الشعر , الزيوت الساخنة, الحرارة الزائدة , العلاجات الكيميائية كلها اسباب قد تؤدي بمرور الوقت لسقوط الشعر و تقصفه و لأن بعض هذه الممارسات السيئة قد تؤذى بصيلات الشعر فقد لا يعاود النمو مجدداً.

العلاج : بالإضافة إلى تجنب هذه الأنماط والعلاجات ، توصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية باستخدام البلسم بعد كل شامبو

و ترك شعرك يجف بواسطة الهواء و عدم استخدام ادوات فرد الشعر بواسطة الحرارة أكثر من مرة واحدة اسبوعياً .

19- هوس نتف الشعر

السبب : وهو عدم قدرة المريض على التحكم في نزعه لمناطق معينة من شعر جسمه. توجد أشكال مختلفة لهذا المرض مثل:

النتف الاندفاعي (Impulsive) : المريض يفعله استجابة لرغبة ملحة في النتف مع الشعور بما يشبه اللذة وعادة يتلوه شعور بالندم

النتف القهري (Compulsive) : يضطر المريض لفعل النتف استجابة لشعورٍ متعاظمٍ بالضيق يتخلص منه المريض بالنتف

النتف التلقائي (Automatic) : حيث أن البعض يفعلون ذلك دون انتباهٍ كامل أثناء انشغالهم بالتركيز في أي عمل أو نشاط.

العلاج : قد تكون بعض مضادات الاكتئاب فعالة، ولكن العلاج السلوكي هو خيار آخر. إمكانية العلاج في المراحل الأولى لهذا الاضطراب سهلة و بسيطة وذلك عن طريق تجنب التوتر والقلق والاعمال التي يشعر من خلالها المريض انه تحت ضغط نفسي، والعمل على القيام بالأنشطة التي تبعث على الاسترخاء والراحة النفسية (الرياضة – التنزه – سماع موسيقة هادئة) في بعض الحلات المرضية المتقدمة يحتاج المريض إلى علاج نفسي وقد يتطلب أحيانا علاج دوائي

20- التقدم في العمر

السبب : فإنه من المألوف أن نرى تساقط الشعر أو ترقق الشعر في النساء عند دخولهم سن الخمسين أو الستين

العلاج : لا يوصي الخبراء في هذه الحالة بالعلاجات و يمكن استخدام الأوشحة، و الباروكات لتغطية البقع الرقيقة الخالية من الشعر.

21- تعاطي المنشطات الستيرودية للرياضيين

السبب : تعاطي بعض الرياضيين للمنشطات ينتج عنه تساقط للشعر بطريقة تشبه تساقط الشعر الذي يسببه تكيس المبايض عند النساء من خلل هرموني

العلاج : تتحسن الأمور بعد التوقف عن استخدام المنشطات

17 وصفة طبيعية لتكثيف الشعر

علاجات منزلية لتكثيف الشعر

1- قناع البيض للشعر ؛

الخصائص العلاجية في البيض تعمل بشكل جيد لتطويل وتكثيف الشعر، وهو يحتوي على مستويات عالية من البروتينات والزنك والكبريت والحديد والفوسفور واليود، مما يجعل هذا القناع أكثر من المدهش للشعر. بكل بساطة ضعي بياض بيضتين على شعرك، واتركيه لمدة 15 دقيقة. كرري هذا القناع بشكل منتظم للحصول على شعر أكثر لمعانًا وتألقًا.

2- العسل والبيض وزيت الزيتون ;

أضيفي ملعقة من العسل وزيت الزيتون إلى بياض بيضة في وعاء، ومزاجي المكونات جيدا حتى تصبح على شكل عجينة. ضعي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد والشامبو. كرري العملية بانتظام وسترين الفرق.

3- عصير البصل ؛

عصير البصل هو واحد من أفضل وأقدم العلاجات لتطويل وتكثيف الشعر. فهو يحتوي على الكبريت الذي يساعد في تعزيز نمو الشعر. استخرجي عصير البصل أو الكراث الحمراء، وضعيه على شعرك لمدة خمس عشرة دقيقة، وبعدها قومي بشطفه مع شامبو معتدل.

عصير البصل هو واحد من أفضل العلاجات لتعزيز كثافة الشعر وتطويله في أسرع وقت.

4- عصير البطاطس ؛

اذا كنتي تعانين من “داء الثعلبة” (وهي حالة من ترقق الشعر) فهذه الوصفه هي الأمثال لكي. ببساطة قومي باستخراج عصير البطاطس وضعيه على فروة رأسك، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة، من ثم اغسليه.

17 وصفة طبيعية لتكثيف الشعر

5- الحلبة ؛

الحلبة هي عنصر فعال لزيادة طول وكثافة الشعر. ضعي بذور الحلبة ليلة كاملة في الماء، من ثم قومي بطحنها في اليوم التالي لتصبح على شكل عجينة. أضيفي إليها ملعقتين من الحليب العادي أو حليب جوز الهند، وطبّقيها كقناع على شعرك لمدة 45 دقيقة على الأقل، من ثم اغسليه. هذا القناع يعزز نمو وسماكة شعرك ويجعله ناعم كالحرير.

6- حليب جوز الهند ؛

إذا كنتي تريدين فروع شعر صحية وخالية من الأضرار، قومي بتدليك حليب جوز الهند على فروة رأسك واتركيه على شعرك ليلة كاملة، واغسليه بالماء البارد في اليوم التالي.

7- الشاي الأخضر ؛

الشاي الأخضر هو مصدر طبيعي للمواد المضادة للتأكسد والتي تساعد في علاج تساقط الشعر. ضعي الشاي الأخضر الدافئ في جميع أنحاء فروة رأسك، من ثم اشطفيه بالماء البارد في صباح اليوم التالي.

8- عنب الثعلب الهندي (أملا) ؛

أملا هي قوة محركة للفيتامين C ومضادات الأكسدة، عنب الثعلب الهندي يعزز كثافة وطول الشعر. يمكنك استخدامه على شكل مسحوق أو عصير. أخلطي أي من الاثنين مع عصير الليمون، وضعي المزيج على فروة رأسك، واشطفيه بالماء الدافئ بعد ساعة.

9- بذور الكمون

ضعي القليل من الكمون في زيت الزيتون طول الليل، وفي صباح اليوم التالي قومي بتدليك فروة رأسك جيدا مع المزيج، واتركيه لمدة 15 دقيقة من ثم اغسليه.

10- زهرة الكركديه ؛

زهرة الكركديه تعتبر زهرة العناية بالشعر فهي تساعد في علاج قشرة الرأس، وكذلك تكثيف وتطويل الشعر. قومي بعمل عجينة من زهرة الكركديه مع زيت جوز الهند أو زيت السمسم، وضعيها على فروع شعرك وأتركيها لبعض الوقت، من ثم اشطفيها جيداً.

17 وصفة طبيعية لتكثيف الشعر

11- الثوم ؛

زيت الثوم هو معروف على نطاق واسع في علاج تقصف وتسريع نمو الشعر. قومي بغلي بضع من فصوص الثوم في زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ودلكي المزيج جيدا على جذور شعرك ليساهم في تعزيز الدورة الدموية لفروة رأسك مما سيساعد في تطويل وتكثيف شعرك.

12- الزيوت ؛

الزيوت هي أفضل ترياق للحصول على شعر صحي وجميل، ومن أفضل الزيوت لتطويل وتكثيف الشعر هي زيت جوز الهند، والخردل، الزيتون، الخروع، روزماري، الجوجوبا، العنب، المريمية، الخزامى، وبذور الكتان وهي كلها جيدة للعناية بالشعر.

13- الألوة فيرا ؛

الألوة فيرا والبيض معا يمكن أن يفعل العجب للشعر. امزجي هذه المكونات واتركيها لمدة ساعة على فروة رأسك، من ثم اغسليها بالماء العادي. كرري العلاج بشكل منتظم لتحصلين على شعر طويل وكثيف.

14- الأفوكادو ؛

الأفوكادو من أفضل العلاجات للشعر لسنوات طويلة وهو يساعد أيضا في تطويل وتكثيف الشعر بشكل ممتاز. دلكي مزيج ثمرة الأفوكادو وزيت جوز الهند على فروة رأسك، وأتركيه لمدة عشر الى خمس عشرة دقيقة، من ثم اشطفيه بالماء.

15- الموز ؛

الموز هو أيضا مرطب جيد للشعر فهو غني بالبوتاسيوم، وفيتامين A، E، C. ضعي موزة مهروسة على شعرك لبعض الوقت، من ثم اشطفيه. يمكنك أيضا إضافة القليل من الحليب أو العسل إليه.

16- البرتقال ؛

البرتقال هو أيضا فعال جدا في علاج مشاكل القشرة وفروة الرأس الدهنية. أخلطي كمية متساوية من عصير البرتقال وهريس التفاح، وضعيه على شعرك لتحصلين على شعر أطول واكثر كثافة في خلال أسبوع.

17- بذور الكتان ؛

ضعي ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكتان في وعاء من الماء واتركيه لمدة خمسة أيام. بعدها قومي بوضع ماء بذور الكتان على فروة رأسك باستخدام كرة من القطن، واتركيه لمدة عشر دقائق من ثم اغسليه بالماء الدافئ. كرري العملية يوميا لتحصلين على شعر أكثر سمكة في خلال أيام قليلة.

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