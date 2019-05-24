تعرفي على أهم فوائد ووصفات الكافيار للبشرة

الكافيار هو نوع من انواع بيض السمك وله العديد من الفوائد وخصوصًا للبشرة حيثُ يعتبر الكافيار من أغلى انواع الطعام في العالم، وهو ملئ بالعديد من العناصر الغذائية الهامة ويقوم بتحفيز خلايا المخ والذاكرة، وسوف نقوم بعرض كل ما يخص فوائد الكافيار للبشرة فتابعونا.

يحتوي الكافيار على العديد من الفوائد الكثيرة للبشرة وهذا لخصائصه المضادة للأكسدة والتي تعمل على :.

يعمل الكافيار على كسب البشرة سنًا أصغر من خلال قدرته على مقاومة الشيخوخة المبكرة، ويحفز البشرة على إنتاج مادة الكولاجين.

يقوم الكافيار بتغذية البشرة، وخصوصًا عضلات الوجه لأن الكافيار مليء بالبروتينات ومن المعروف أن عضلات جسم الإنسان تتكون من البروتين.

يحتوي الكافيار على الفيتامينات اللازمة للحفاظ على نضارة الجسم.

يساعد الكافيار بالعناصر الداخلة في تكوينه على الحفاظ على الجلد من التشقق والجفاف بسبب احتواءه على الأوميجا 3.

يوفر ترطيب للجلد وبشرة الجسم لاحتواءه على الأوميجا 6 أيضًا بجانب الأوميجا 3.

من العناصر التي تساعد على مرونة ورطوبة البشرة البوتاسيوم والسيلينيوم وهما موجودان في الكافيار ويقوموا بالحفاظ على البشرة ولمعانها والحفاظ على الأنسجة من التلف.

فوائد وصفات الكافيار للبشرة

يمكن استخدام الكافيار في الكثير من وصفات البشرة والتي تأتي بنتائجها مثل :.

Advertisements

يتم استخدام زيت الكافيار أولًا لتفتيح مسام البشرة، والعسل والعديد من الزيوت، ثم يتم وضع ماسك الكافيار على البشرة، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الوجه جيدًا.

ومن المفضل بعد هذا الماسك تفتيح مسام الوجه مرة أخرى بزيت الكافيار ثم تعريضه لحمام بخار، حتى يصبح الوجه أكثر نضاره.

وصفة الكافيار للبشرة الجافة

يمكن تحضير وصفة الكافيار للبشرة الجافة من خلال وضع معلقة من الكافيار مع معلقة من زيت الزيتون.

ثم مزج الخليط حتى يتكون عجينة متماسكة ثم يتم وضع ماسك الكافيار على الوجه، ويترك لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ، ويفضل استعمال ماسك الكافيار مرة أسبوعيًا لمدة أسبوعيًا متتاليين.

وصفة الكافيار لتغذية البشرة

يمكن تعويض البشرة عن الأضرار التي تلحق بها من جفاف أو بهتان من خلال استخدام وصفة الكافيار.

مع أي نوع كريم يغذي البشرة، حيث يتم وضع معلقة واحدة من الكافيار مع معلقة من الكريم المغذي.

ويوضع الماسك على الوجه والرقبة ثم يترك لمدة نصف ساعة ويتم غسله، ستلاحظين في كل مرة بعد غسيل وجهك انه أصبح أكثر إشراقًا.

قد يهمك أيضا:ماسك الخيار لتهدئة البشرة من الاحمرار

تعرفي على خلطات طبيعية تساعدكِ على ترطيب البشرة