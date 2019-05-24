أهم وأبرز فوائد صفار البيض للبشرة

يعتبر البيض مصدراً من مصادر البروتين الضروري لصحة جسم الإنسان، حيث أنه يقوم بإصلاح أنسجة الجسم التالفة كما يساعد على ترطيب البشرة ويعمل على شد الجلد المترهل، يحتوي البيض على العديد من المعادن ومجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين (B12) وفيتامين (A) بالإضافة إلى فيتامين (B2) وفيتامين (D)، والسيلينيوم والفسفور وحمض الفوليك واليود والبيوتين، ويُحضر من صفار البيض العديد من الوصفات الطبيعية التي تساهم في علاج البشرة من مشاكل مختلفة، وسنتعرف في هذا المقال على فوائد صفار البيض للبشرة بالإضافة إلى ماسكات صفار البيض للبشرة.

فوائد صفار البيض للبشرة

يساعد على تخليص البشرة من الجراثيم والبكتيريا المتراكمة على سطح الجلد.

يساهم في محاربة الجراثيم التي تسبب بإلحاق الضرر للبشرة.

يساعد في علاج البشرة من مشكلة التشققات والجفاف الذي يصيب البشرة بفعل العوامل الجوية.

يعمل على تغذية جميع طبقات البشرة بشكلٍ عميق.

يساهم في منح البشرة الرطوبة اللازمة.

يساهم في علاج البشرة من مشكلة البقع الداكنة.

يساعد على تقشير طبقات الجلد الميتة ويعمل على تجديد البشرة.

يساهم في علاج البشرة من مشكلة حب الشباب.

يساهم في معالجة البشرة من مشكلة انسداد المسامات.

يساعد على تخفيف إفرازات البشرة من الدهون والزيوت.

يمنح البشرة المزيد من النقاء والصفاء حيث يحفز على نمو خلايا جديدة للبشرة.

يحتوي صفار البيض على مادة الكولاجين التي تساعد في علاج علامات التقدم في العمر مثل البقع الداكنة والتجاعيد.

له قدرة كبيرة وفعّالة في علاج البشرة من الأمراض الجلدية كالأكزيما.

وصفات صفار البيض للبشرة

هناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية المحتوية في مكوناتها على صفار البيض والتي تساعد في علاج البشرة من جميع مشاكلها، ونذكر من هذه الوصفات ما يلي:

وصفة صفار البيض والعسل لتنظيف البشرة من الجراثيم

المقادير

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

صفار حبة من البيض.

طريقة الاستخدام

نحضر وعاء صغير ونضع فيه العسل وصفار البيض، نقوم بخلط المزيج بشكلٍ جيد، نطبق الخليط الناتج على البشرة ويُستحسن أن نتركه لمدة خمسة عشرة دقيقة بعد ذلك نقوم بغسله باستعمال الماء الدافئ.

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وصفة صفار البيض مع زيت الزيتون وعصير الليمون لتقشير البشرة

المقادير

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

صفار حبة من البيض.

طريقة الاستخدام

نضع صفار البيض وزيت الزيتون وعصير الليمون في إناءٍ مناسب الحجم ثم نقوم بمزج المكونات مع بعضها بشكلٍ جيد، نطبق الخليط الناتج على بشرة الرقبة وبشرة الوجه ويُفضل أن نتركه حتى يجف تماماً لمدة عشرين دقيقة بعد ذلك نغسله باستعمال الماء الفاتر.

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