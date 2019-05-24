شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تخس وصحتك تبقى حديد.. خليك فى " مياه الشعير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الشعير من أقدم الحبوب فى العالم وكان يستخدم فى علاج العديد من الأمراض، حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وحسب ما ذكره موقعmedicalnewstoday فإن هناك فوائد مذهلة لتناول ماء الشعير وهى:



مياه الشعير

1: تناول مياه الشعير يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات والاضطرابات وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الالياف الغذائية.

2:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن مياه الشعير تعمل على خفض مستوى الكوليسترول فى الدم .

3:تحتوى مياه الشعير على بعض الخصائص التى تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم وحمايته من الامراض والعدوى.

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4:يخفض مستوى السكر فى الدم، وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.



الشعير

5:يحتوى الشعير على بعض الخصائص التى تزيد من الشعور بالشبع لفترة أطول وبالتالى يساعد على انقاص الوزن.

6:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات التى تتعرض لها.

7:يحافظ على صحة المفاصل والعضلات ويحميها من الهشاشة والالتهابات.

8:له دور فعال فى علاج مشاكل البشرة والحفاظ على نضارتها وجمالها، كما انه يعمل على تعزيز صحة الشعر.