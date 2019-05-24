وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي: جائزة التميز تهدف لنشر الجودة بالوطن العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، أن المعايير الأساسية التي تركز عليها الجائزة هي النزاهة والشفافية ومدى الإنجاز الذي سيحققه المسؤول الذي سينال الجائزة.

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