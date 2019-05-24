أغنى 20 شخصا في العالم لعام 2019.. بينهم 14 أمريكيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها السنوية في تصنيف أغنى أثرياء العالم لعام 2019، وشملت القائمة 20 رجل أعمال من بينهم 14 أمريكياً، 2 فرنسيين، مكسيكي، إسباني، هندي، وصيني.



جيف بيزوس Jeff Bezos

حاز جيفري بريستن بيزوس، مؤسس ورئيس شركة أمازون دوت كوم، على المركز الأول في قائمة فوربس لأثرياء العالم في 2019، حيث قدرت ثروته هو وعائلته بقيمة 131 مليار دولار.

بيزوس يبلغ من العمر 55 عاما، وولد في 12 يناير 1964، وتخرج جيف من جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي الأمريكية ثم عمل محللاً مالياً لشركة D.E Shaw قبل أن يؤسس شركة أمازون عام 1994.





بيل جيتس Bill Gates

حل رجل الأعمال الأمريكي الجنسية بيل جيتس في المرتبة الثانية بإجمالي ثروة تقدر بـ96.5 مليار دولار، وفقا لآخر إحصائية لصافي ثروته وشركاته ومصادر دخله تم إعدادها في 5 مارس/آذار 2019.

واسمه الحقيقي وليام هنري جيتس الثالث المشهور باسم بيل جيتس، و(بيل هو اختصار لاسم وليام في الولايات المتحدة الأمريكية)، وعمره 63 عاما، وهو رجل أعمال ومبرمج أمريكي ومحسن، أسس عام 1975 شركة مايكروسوفت مع بول آلان، وصنع ثروته بنفسه ويملك أكبر نصيب فردي من أسهمها المقدر بـ9% من الأسهم المطروحة.





وارن بافت Warren Buffett

تمكن وارن بافت، البالغ من العمر 88 عاما، أمريكي الجنسية، من الفوز بالمركز الثالث ضمن قائمة أثرياء العالم بإجمالي ثروة تقدر بـ82.5 مليار دولار.

يذكر أن "وارن بافت" رجل أعمال وأشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي وهو ثالث أغنى أغنياء العالم لعام 2014 حسب مجلة فوربس الأمريكية بثروة 65.6 مليار دولار أمريكي بعد أن كان أغنى رجل بالعالم لعام 2008 بثروة 40 مليار دولار أمريكي.





برنار أرنو Bernard Arnault

في المرتبة الرابعة جاء برنار أرنو وعائلته ضمن قائمة أثرياء العالم، وقدر حجم ثروته بـ76 مليار دولار.

برنار أرنو يبلغ من العمر 70 عاماً، وهو فرنسي الجنسية، ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة التي تتكون من أكثر من 50 ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة بما في ذلك لويس فويتون وديور وفيندي.





كارلوس سليم Carlos Slim Helu

صنفت قائمة فوربس لأغنياء العالم كارلوس سليم وعائلته ضمن المرتبة الخامسة بإجمالي ثروة 64 مليار دولار.

كارلوس سليم الحلو، يبلغ من العمر 79 عاما، ويعرف بـ"كارلوس سلم" من مواليد 28 يناير 1940 بمدينة مكسيكو رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني، يعمل في مجال الاتصالات.

وهو أغنى شخص في العالم لعام 2013، حيث بلغت ثروته 73 مليار دولار أمريكي حسب قائمة أغنياء العالم لعام 2013 التي أصدرتها مجلة فوربس الأمريكية.





أمانسيو أورتيغا Amancio Ortega

وفي المرتبة 6 جاء رجل الأعمال الإسباني أمانسيو أورتيغا، بإجمالي ثروة تقدر بـ62.7 مليار دولار.

أمانسيو أورتيغا، يبلغ من العمر 82 عاماً، وهو مؤسس شركة الأزياء إينديتيكس المالكة للعلامة التجارية زارا zara، ومصنف أغنى رجل في أوروبا حتى نهاية عام 2015 حسب مجلة فوربس، حيث قدرت ثروته بـ65 مليار، وتربع على قائمة أغنى رجال العالم.





لاري إليسون Larry Ellison

احتل رجل الأعمال الأمريكي لاري إليسون، البالغ من العمر 74 عاما، المرتبة السابعة في قائمة أثرياء العالم لعام 2019، حيث قدرت ثروته بـ62.5 مليار دولار.

إليسون هو لورنس جوزيف "لاري" إليسون رجل أعمال أمريكي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في صناعة البرمجيات، ويملك ما نسبته 22.59% من أوراكل.





مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg

بإجمالي ثروة 62.3 مليار دولار حاز مارك زوكربيرج، البالغ من العمر 34 عاما، على المرتبة الثامنة في قائمة أثرياء العالم لعام 2019.

زوكربيرج، من مواليد 14 مايو/أيار 1984، وهو رجل أعمال ومبرمج أمريكي، ولد في وايت بلينس، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

واشتهر بتأسيسه موقع "فيسبوك" وهو أكبر موقع اجتماعي في العالم، أنشأ الموقع مع زملائه في قسم علوم الحاسب داستن موسكوفيتز وكريس هيوز وهو في جامعة هارفارد، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي لموقع "فيسبوك".





مايكل بلومبيرج Michael Bloomberg

وصنفت مجلة فوربس الأمريكية مايكل بلومبيرج، الأمريكي الجنسية، ويبلغ من العمر 77 عاما، في المرتبة التاسعة ضمن مليارديرات العالم، وقدرت ثروته بقيمة 55.5 مليار دولار.

ومايكل روبنز بلومبيرج رجل أعمال أمريكي من أصول يهودية شرق أوروبية، مؤسس شركة بلومبيرج المحدودة وعمدة مدينة نيويورك السابق.





لاري بايج Larry Page

جاء لاري بايج، البالغ من العمر 45 عاما، أمريكي الجنسية، بالمرتبة العاشرة، بثروة تقدر بـ50.8 مليار دولار.

وهو لورَنس إدوَرد بايج رجل أعمال أمريكي، شارك في تأسيس محرك البحث وشركة جوجل مع سيرجي برين.





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تشارلز كوك Charles Koch

يحتل رجل الأعمال الأمريكي تشارلز كوك، البالغ من العمر 83 عاما، المرتبة 11 في قائمة مليارديرات العالم لعام 2019.

تشارلز كوك هو رجل أعمال أمريكي وفاعل خير، وهو مشترك في ملكية شركة صناعات كوك مع شقيقه ديفيد كوك، حيث يمتلك 42% من صناعات كوك العملاقة، وهو ما يجعله أحد أغنى أغنياء العالم.





ديفيد كوك David Koch

وحل ديفيد كوك، الأمريكي الجنسية، وعمره 78 عاما، في المرتبة 12 بقائمة أثرياء العالم لعام 2019، بإجمالي ثروة تقدر بـ50.5 مليار دولار.

وهو دافيد هاميلتون كوك، رجل أعمال أمريكي وناشط سياسي ومهندس كيميائي، وشريك مع شقيقه الأكبر تشارلز كوك في شركة صناعات كوك.





موكيش أمباني Mukesh Ambani

صنفت مجلة فوربس الأمريكية موكيش أمباني، الهندي الجنسية، وعمره 61 عاما، بالمرتبة 13 ضمن قائمة مليارديرات العالم، بإجمالي ثروة تقدر بـ50 مليار دولار.

يذكر أن موكيش دهيروبهاي أمباني هو أحد أقطاب الأعمال الهنود، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكتل الهندي الذي يُكوّن ريليانس إنداستريز المحدودة، الشركة الرئيسية لتكتل مجموعة ريليانس الهندية للمواد والطاقة.





سيرجي برين Sergey Brin

وبالمرتبة 14، جاء سيرجي برين، الأمريكي الجنسية، وعمره 45 عاما، بإجمالي ثروة 49.8 مليار دولار.

سيرجي برين، عالم حاسوب أمريكي، روسي الأصل، أسس مع لاري بيج شركة جوجل التي تمثل أكثر شركات الإنترنت ربحية، وقدرت ثروته الشخصية في يونيو 2014 بـ30 مليار دولار أمريكي.





فرانسواز بيتنكور مايرز Francoise Bettencourt Meyers

وصنفت مجلة فوربس الأمريكية فرانسواز بيتنكور مايرز وعائلتها، الفرنسية الجنسية، في المرتبة 15 بقائمة مليارديرات العالم، بإجمالي ثروة تقدر بـ49.3 مليار دولار.

وفرانسواز بيتنكور مايرز، وريثة شركة لورايل الفرنسية لمنتجات التجميل، وتمتلك مع أسرتها 33% من أسهم الشركة.





جيم والتون Jim Walton

جاء جيم والتون، الأمريكي الجنسية، وعمره 70 عاما، في المرتبة 16 بقائمة مليارديرات العالم لعام 2019، بإجمالي ثروة قدرت بـ44.6 مليار دولار.

وهو جيمس كار والتون، الابن الأصغر لسام والتون، مؤسس أكبر محل للبيع بالتجزئة في العالم، أسواق وول مارت.

صنفته مجلة فوربس في المركز العاشر بثروة قدرها 34.7 مليار دولار، وفي المركز الخامس عشر بصافي ثروة وصلت إلى 33.6 مليار دولار في قائمتها لعام 2016 لأثرى مليارديرات العالم.





أليس والتون Alice Walton

وفي المرتبة 17 جاءت سيدة الأعمال الأمريكية الجنسية أليس والتون، وعمرها 69 عاما، ضمن قائمة أثرياء العالم لعام 2019، وقدرت ثروتها بقيمة 44.4 مليار دولار.

وأليس والتون من مواليد 7 أكتوبر/تشرين الأول 1949 في أركنساس-الولايات المتحدة، وتعمل بوظيفة إدارية في مخازن وول مارت، وابنة مؤسس شركة وول مارت سام والتون.





روبسون والتون Rob Walton

روبسون والتون، أمريكي الجنسية، وعمره 74 عاما، حل في المرتبة 18 بقائمة مليارديرات العالم، وتقدر ثروته بـ44.3 مليار دولار.

وإس. روبسون والتون، محام ورجل أعمال أمريكي، ولد في 28 أكتوبر 1944 في تلسا بالولايات المتحدة.





ستيف بالمر Steve Ballmer

وفي المرتبة قبل الأخيرة جاء ستيف بالمر، الأمريكي الجنسية، وعمره 62 عاما، ضمن قائمة أثرياء العالم لعام 2019، بإجمالي ثروة 41.2 مليار دولار.

وهو ستيفن أنتوني بالمر، رجل أعمال أمريكي شغل منصب رئيس تنفيذي مايكروسوفت منذ يناير/كانون الثاني 2000 حتى فبراير/شباط 2014.

بالمر هو ثاني شخص بعد روبرتو غويزويتا الذي أصبح مليارديرا بواسطة امتلاك أسهم في مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسا لها أو أحد أقربائه.





ما هواتينج Ma Huateng

وبالمرتبة 20 والأخيرة، جاء "ما هواتينج"، صيني الجنسية، وعمره 47 عاما، ضمن قائمة مليارديرات العالم لعام 2019، بإجمالي ثروة بلغت قيمتها 38.8 مليار دولار.

يذكر أن "ما هواتينج" مؤسس شركة "Tencent" عام 1998، وتضاعفت الأسهم فيها بنسبة 100%، وهي الشركة وراء تطبيق المحادثة الشهير بالصين "WeChat" ويستخدمه اليوم نحو مليار مستخدم، لتبلغ قيمتها بالسوق 540 مليار دولار، وهي قيمة أكبر من "فيسبوك"، الشركة الأمريكية التي تقارن بها على الدوام.





وتختلف القطاعات التي يعمل فيها ما هواتينج، من وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً للذكاء الاصطناعي، واستثمرت شركته في كل من "سناب شات" و"تسلا"، كما تجاوزت قيمة شركته بفترة ما فيسبوك.