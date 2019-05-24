5 نصائح لخسارة الوزن دون رجيم.. أبرزها تجنب التوتر

قدم مجموعة من خبراء التغذية البريطانيين نصائح تفيد في خسارة الوزن دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم، معتبرين أن الأمر مجرد تغييرات بسيطة تحتاج القليل من الانضباط والالتزام.

واستعرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية التغييرات الـ5 التي نصح الخبراء بإجرائها لفقد الوزن.

1- ترتيب الثلاجة





نصح الخبراء بوضع الفاكهة والخضراوات في الجزء الأمامي من الثلاجة، والأطعمة الأخرى الأقل فائدة في الجزء الأسفل، وبهذه الطريقة عندما يبحث الشخص عن شيء للأكل سيواجه الخيارات الصحية على الفور.

2- الوجبات الخفيفة





نصح الخبراء بتناول وجبات خفيفة غنية بالبروتين، والذي يساعد كثيراً في تنظيم نسبة السكر في الدم ويعزز الإحساس بالشبع، فعندما يكون لدى الشخص وجبة مليئة بالكربوهيدرات، فإن نسبة السكر في الدم تتسرب، ويكون الجسم قادرا على هضمها بسرعة؛ لذا يشعر الشخص بالجوع في غضون بضع ساعات، وسر بالشبع لفترة أطول هو التأكد من وجود ما يكفي من البروتين والدهون والألياف.

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3- ١٥ دقيقة نشاط

التحرك لمدة 15 دقيقة مهم، فليس ضروري قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية أو الركض إلى العمل للحصول على اللياقة، ويمكن قضاء وقت أقل في التمرين لكن ببذل أقصى جهد ممكن فيه، أو قضاء فترة أطول بكثافة أقل، كما يمكنك تهيئة الوضع في المنزل وجمع بعض التمارين القصيرة من التطبيقات أو الفيديوهات الموثقة والمجربة.

4- تجنب التوتر





للإجهاد تأثير عميق على التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء، إذ لا تعرف الأجساد الفرق بين الإجهاد البدني والعقلي، وكلما زاد التوتر تمسك الجسم باحتياطيات الدهون وكتلة العضلات، ولتحويل الدهون الموجودة في الجسم يجب الاسترخاء، إذ يؤدي ذلك إلى إطلاق جزيئات الدهون وتخفيف الضغط عن القناة الهضمية، والسماح للعضلات بالنمو.

5- التوقف عن المشروبات الغازية





أسهل طريقة لخسارة الوزن وخفض السعرات الحرارية التوقف عن شرب المشروبات الغازية، إذ يعتقد أنها وكعك الفاكهة ومشروبات الطاقة المحلاة بالسكر الزائد تلعب دوراً سلبيا كبيرا على الصحة.

وكشفت دراسة جديدة أن المشروبات السكرية تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، بينما كشفت دراسة أخرى أن تناول الأطفال المشروبات الغازية الخالية من السعرات كل يوم يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب والسرطان.