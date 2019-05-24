أبرز وأهم فوائد الشمر للصحة وتقليل الوزن

الشمر معروف بفوائده الكثيرة في تقليل الوزن ومعالجة عسر الهضم .

فوائد الشمر للصحة وتقليل الوزن

فوائد الشمر للتخسيس وللتنحيف – فوائد الشمر للجسم – فوائد بذور الشمر يستخدم الشمر قديماً للاكل ولطيب طعمه ويشمل الشمر فوائد عديده لا تعد ولا تحصى ويعالج امراض مثل فقر الدم و غيره من الامرض و مفيد الشمر في التخسيس و التنحيف و الجسم و تستخدم بذور الشمر ايضاً ينشأ الشمر في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين تلك الثقافات وقد استخدمت لفترة طويلة لاسباب الطهي والطبية. لم يتم انتشاره في جميع أنحاء العالم، ولكن لا يزال ينمو في المقام الأول في المناخات الساحلية وضفاف الأنهار.وتوصلت النتائج أيضاُ أنه مفيد لصحة العين . الإسم العلمي للشمر هو فولغاري ميلر Foeniculum vulgar. ويستخدم الشمر علي نطاق واسع في جميع أنحاء العالم كمعطر للفم ومعجون للأسنان وكمضادات للحموضة ويتم إستخدامه في جميع مجالات الطهي .

الفوائد الصحية من الشمر

فقر الدم

الحديد و الحامض الاميني ، وهو من الأحماض الأمينية الموجودة في الشمر، وكلاهما مفيد في علاج فقر الدم. في حين الحديد هو رئيس المكونة من الهيموغلوبين، الحامض الاميني يحفز إنتاج الهيموغلوبين، ويساعد أيضا في تشكيل مختلف مكونات أخرى من الدم.

عسر الهضم

هو ممارسة شائعة، وبخاصة في شبه القارة الهندية، لمضغ بذور الشمر بعد الوجبات. ويتم ذلك ل تسهيل عملية الهضم والقضاء على رائحة الفم الكريهة.

انتفاخ البطن

الشمر تحظى بشعبية كبيرة باعتبارها مضاد تطبل البطن، وذلك بسبب خصائص طارد للريح من حمض الأسبارتيك وجدت في الشمر. استخراج لها يمكن استخدامها من قبل الجميع، من الرضع إلى كبار السن، كوسيلة للحد من انتفاخ البطن وطرد الغازات الزائدة من المعدة. وهي تستخدم عادة في الأدوية للحد من أعراض عسر الهضم غير قرحة وانتفاخ البطن عند الرضع والأطفال الصغار.

الإمساك

بذور الشمر، ولا سيما في شكل مسحوق، يمكن أن تكون بمثابة ملين . ونخالة اضحة تساعد الأمعاء، في حين أن يساعد تأثيره تحفيز الحفاظ على الحركة تحوي الصحيح للأمعاء، مما يساعد تعزيز إفراز السليم من خلال تحفيز العصارة المعدية وإنتاج الصفراء. كما تم العثور على الشمر عادة في الأدوية التي تعالج آلام في البطن، الإسهال، متلازمة القولون العصبي (IBS)، والقضايا المعوية الأخرى.

أمراض القلب

الشمر هو مصدر كبير من الألياف، كما ذكر أعلاه، ولكن إلى جانب المزايا لهضم الألياف التي يقدمها، كما أنه يساعد على الحفاظ على صحي مستويات الكوليسترول في مجرى الدم. هذا يعني أنه يمكن أن تحفز إزالة الكوليسترول LDL الضار، والذي هو عامل رئيسي في الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية.

السرطان

الخضار الخام نفسها لم تدرس على نطاق واسع في ما يخص الوقاية من السرطان، ولكن استخراج بذور الشمر له، والنتائج المتعلقة الوقاية من السرطان ومثيرة للإعجاب للغاية. فإنه يدل على أن استخراج لا يمكن أن تمنع فقط نمو الأورام، وذلك بفضل لتركيزات لها من الفلافونويد، قلويدات، والفينول، ولكن هذا يمكن أن يكون حتى نوعا ما الكيماوي واقية ضد الآثار الضارة للإشعاع أثناء علاج السرطان. تم العثور على استخراج بذور الشمر ليكون وقائي من سرطان الثدي ومختلف سلالات سرطان الكبد.

ضغط الدم

الشمر هو مصدر غني جدا من البوتاسيوم ، وهو مادة مغذية أساسية في أجسامنا وحيوي لعدد من العمليات الهامة. واحدة من سمات البوتاسيوم هو جودته باعتباره عائي، وهو ما يعني أنه يرتاح توتر الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم. يرتبط ارتفاع ضغط الدم إلى مجموعة واسعة من القضايا الصحية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

أيضا، لمرضى السكري، يمكن للمسائل ضغط الدم جعل إدارة مستويات الانسولين والجلوكوز صعبة للغاية، ويمكن أن يكون سبب العديد من المضاعفات القاتلة. سوف كوب من الشمر لمبة في نظامك الغذائي اليومي ضخ لكم كامل من البوتاسيوم، وجميع الفوائد التي تأتي معها.

وظيفة الدماغ

البوتاسيوم، وجدت في مستويات عالية في المصابيح الشمر وبذور، هو بالكهرباء ، وهو ما يعني أنه يسهل زيادة التوصيل الكهربائي في جميع أنحاء الجسم. وهذا يشمل وصلات في الدماغ، وهي لوحة مفاتيح حقيقية من التيارات الكهربائية. البوتاسيوم يمكن أن تساعد في زيادة وظيفة الدماغ والقدرات المعرفية من خلال هذه النوعية. أيضا، الشمر هو عائي، وهو ما يعني المزيد من الأوكسجين يصل إلى الدماغ والنشاط العصبي يمكن أن تعمل في وظيفة الأمثل.

الإسهال

الشمر مفيد في علاج الإسهال إذا كان سببه عدوى بكتيرية، وذلك لأن بعض مكونات الزيوت الأساسية في الشمر مثل anetol وسينول دينا مطهر وخصائص مضادة للجراثيم. يمكن لبعض الأحماض الأمينية، مثل الحامض الاميني، والمساعدة في الهضم وحسن سير العمل في الجهاز الهضمي، مما يساعد على التخلص من الإسهال نتيجة لعسر الهضم. منذ فترة طويلة تستخدم الشمر من قبل ثقافات الشعوب الأصلية باعتبارها وسيلة للقضاء على الإسهال.

المغص

جزيئات البوليمر والثقيلة هي مفيدة في علاج المغص الكلوي. تم العثور على هذه البوليمرات، وتسمى أيضا فيتويستروغنز، في أنيثول، وهو مكون من الزيوت الأساسية في الشمر. هذه السمة من الشمر يجعلها مفيدة جدا في علاج المغص الكلوي. الشمر لديه بعض الصفات مضاد للتشنج والتي تساعد أيضا على استرخاء العضلات الملساء والحد من التوتر المصاحب للحالة.

جهاز المناعة

1 كوب من الشمر لمبة يحتوي على ما يقرب من 20٪ من الاحتياجات اليومية من فيتامين-C، مما يجعل الشمر جدا مصدرا غنيا من هذا العنصر مفيد من غذائنا. فيتامين C يحسن صحة الجهاز المناعي عامة، وتنتج وإصلاح أنسجة الجلد، ويساعد على تشكيل الكولاجين، وأيضا يحمي جدران الأوعية الدموية باعتبارها المضادة للأكسدة ضد الآثار الضارة من الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى مرض القلب!

اضطرابات الدورة الشهرية

الشمر هو أيضا Emenagogue، وهذا يعني أنه يخفف وينظم الحيض بشكل صحيح من خلال تنظيم عمل الهرمونات في الجسم. وعلاوة على ذلك، يتم استخدام الشمر في عدد من المنتجات للحد من آثار الدورة الشهرية ، وكما انها تستخدم تقليديا بمثابة مسكن للآلام ومهدئ وكيل الاسترخاء للنساء بعد انقطاع الطمث.

العناية بالعين

استخدام الشمر في الغذاء يساعد على حماية العينين من الالتهاب، وكذلك المساعدة على الحد من الاضطرابات المتصلة بالشيخوخة المبكرة والضمور البقعي. ويرجع ذلك إلى وفرة عالية من المواد المضادة للاكسدة (فيتامين-C والأحماض الأمينية مثل أرجينين التي هي مفيدة جدا لتجديد الأنسجة والوقاية من الشيخوخة)، detoxifiers والمنشطات هذا. هم أكثر تحديدا في الشمر من الضروري النفط، فضلا عن المعادن مثل الكوبالت والمغنيسيوم. وأخيرا، فإن عصير من أوراق الشمر والمصنع نفسه يمكن تطبيقه خارجيا على العينين لتقليل تهيج وتعب العين.

الشمر هو أيضا مصدر غني لل مركبات الفلافونويد ، التي هي مفيدة جدا في حماية ضد الخلايا الصبغية يموتون بسبب الوفاة التأكسدي للإجهاد الناجم. من خلال حماية ضد هذا تدمير الخلايا الصبغية، ويمكن أن تصنف بأمان الشمر فعالة في صحة العين لأسباب عديدة.

اضطرابات الجهاز التنفسي

الشمر مفيد في اضطرابات الجهاز التنفسي مثل احتقان والتهاب الشعب الهوائية، والسعال بسبب وجود سينول وAnetol التي هي مقشع في الطبيعة، وبين لهم فضائل أخرى كثيرة. يمكن بذور الشمر ومسحوق يساعد على تفتيت البلغم وتخفيف الفوري من السموم وتراكم من الحلق والممرات الأنفية للتخلص من الجسم وتعافيا أسرع من أمراض الجهاز التنفسي.

فوائد أخرى

الشمر هو مدر للبول، وهو ما يعني أنه يزيد من كمية وتواتر التبول، مما يساعد على إزالة المواد السامة من الجسم ويساعد في الروماتيزم والتورم. الشمر يزيد أيضا من إنتاج وإفراز الحليب في الأمهات المرضعات ومنذ هذا الحليب يحتوي على بعض الخصائص من الشمر، فإنه هو مضاد للفارغ للطفل كذلك. فإنه يقوي الشعر، ويمنع تساقط الشعر، ويرتاح الجسم، ويشحذ الذاكرة، ولها تأثير عجيب في تبريد الصيف. ويمكن تحقيق ذلك إذا تم بلعها شاحب والماء الأصفر المخضر، حيث يتم نقعها الشمر، مع قليل من السكر والملح الأسود.

يجب الحذر

يجب أن نتذكر أن هناك وجهان لأي قصة والكثير من أي شيء مضر. هل هذا صحيح الواضح للالشمر كذلك. مكونات معينة من الشمر الزيت العطري مثل Anethol، وعدد قليل من المواد الكيميائية الموجودة في المصنع نفسه، إلى جانب كونها مفيدة، يمكن أن تكون خطرة إذا تناولها في كبير جدا من كمية. يجب أن نتذكر أن المركبات التي يمكن أن تقتل البكتيريا والميكروبات في الجرعات المنخفضة يمكن أن تكون ضارة للغاية بالنسبة لك. ويمكن استخدام فائض من الشمر يسبب صعوبة في التنفس، وزيادة خفقان، عدم انتظام ضربات القلب، ومختلف المشاكل العصبية.

دراسات وابحاث

اظهرت الدراسات الامريكية الفوائد الصحية من الشمر تشمل تخفيف من فقر الدم، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن، والإمساك، والمغص، والإسهال، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات الدورة الشهرية، والاستفادة من نتائجه فيما يتعلق بالرعاية العين.

يعالج الشمر الإمساك : تكون بذور الشمر وتحديداً عند طحنها بمثابة ملين . في حين انه يساعد علي تحفيز حركة الأمعاء ، مما يساعد علي تحفيز إفراز عصارة المعدة وإنتاج الصفراء . وتم العثور علي الشمر في العديد من الأدوية لعلاج ألام البطن والإسهال والقولون العصبي .

يقلل الشمر من خطر الإصابة بأمراض القلب : يعد الشمر مصدر غني بالألياف بالإضافة إلي العديد من المزايا التي تم ذكرها أعلاه ، فالألياف تعمل علي الحفاظ علي نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي التخلص من نسبة الكوليسترول الضارة وهو العامل الأساسي في الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين .

يقلل الشمر من خطر الإصابة بالسرطان : تحتوي بذور الشمر علي الفلافونويد و القلويات والفينول وهي تمنع نمو الأورام وتحمي الجسم من الأثار الضارة للإشعاع أثناء علاج السرطان. فتعمل بذور الشمر علي الوقاية من أمراض سرطان الكبد والثدي .

يعالج الشمر ضغط الدم : يعد الشمر مصدر غني بالبوتاسيوم وهو عنصر غذائي وحيوي للجسم . ويعمل علي تهدئة الأوعية الدموية مما يؤدي إلي خفض ضغط الدم وقد يؤدي إرتفاع ضغط الدم إلي العديد من المشاكل الصحية مثل الأزمات القلبية والجلطات الدماغية وقد يسبب السكر . لذلك فإن كوب يومي من الشمر في نظامك الغذائي يعمل علي ضخ البوتاسيوم للجسم وجميع الفوائد التي تأتي معه . يعمل الشمر علي تحسين وظائف الدماغ : يعمل البوتاسيوم الذي يوجد في الشمر علي زيادة التوصيل الكهربائي في جميع أنحاء الجسم ويشمل أيضاً وصلات الدماع . يعمل البوتاسيوم علي زيادة وظائف الدماغ وزيادة القدرات المعرفية ويعمل علي توصيل الأوكسجين إلي المخ

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يساعد الشمر في علاج الإسهال : الشمر مفيد جداً في علاج الإسهال إذا كان سببه عدوي بكترية وذلك لأن بعض مكونات الزيوت الأساسية في الشمر مثل أثينول وسينول لها خصائص التطهير ومضادات للجراثيم .وبعض الأحماض الأمينة تساعد في عملية الهضم وبالتالي تحسين أداء الجهاز الهضمي . فقد تم إستخدام الشمر منذ العصور القديمة في علاج الإسهال .

يعالج الشمر المغص : جزئيات البوليمر مفيدة في علاج المغص الكلوي وتوجد أيضاً في الأثينول ( الزيت العطري ) الذي يوجد في الشمر .وهذه الخصائص تجعل الشمر لديه صفات مضادات للتشنجات ويساعد علي إسترخاء العضلات ويقلل من التوتر المصاحب للحالة .

زيت الشمر

وفي دراسة أخرى أجريت في كلية التمريض بجامعة إيولجي الكورية, وجد أن زيت الشمر يساعد في تحسين عملية هضم الغذاء وخفض السعرات الغذائية التي تتناولها الفئران.

فوائد الشمر للحمل والحامل

وجدت الدراسات أن مركب الأنيثول الموجود في بذور الشمر يعمل على إحداث تغيرات ملحوظة في مستويات هرمون الاستروجين وهو هرمون التناسل الأنثوي المشارك في الحمل والرضاعة. ويشترك الشمر مع الأعشاب المماثلة مثل عرق السوس واليانسون في زيادة انتاج الحليب وتخفيف حدة الدورة الشهرية وتسهيل الولادة التي تعتبر أحد فوائد الشمر للحمل.

لكن الشمر يمكن أن يكون آمن عند استخدامه تحت اشراف الطبيب المباشر, وينبغي استخدام شاي الشمر بكميات الغذاء لأن استخدامه بكميات أكبر يمكن أن يقود إلى الولادة المبكرة. لذلك لا يفضل استخدام شاي الشمر أثناء الحمل دون استشارة الطبيب المعالج.

بينما يمكن استخدام شاي الشمر بعد الولادة للمرضعات من أجل تعزيز انتاج الحليب في الثدي كما تنصح “كيلي بونياتا” استشاري الرضاعة الشهيرة. لكن في نفس الوقت وجد أن استخدام شاي الشمر بكميات كبيرة يمكن أن يحدث تأثيراً عكسياً على كمية الحليب في الثدي.

ومن فوائد الشمر للحامل هو تناوله طازجاً, فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات مثل فيتامين (ج) الذي يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض مثل البرد. وأيضاً الشمر الاخضر غني بالفولات والتي تساعد على حماية الطفل من العيوب الخلقية ويساعد على نمو الجهاز العصبي للطفل. والشمر أيضاً غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في إحداث التوازن بالجسم وتنظيم السوائل وبالتالي الوقاية من ارتفاع ضغط الدم. ويحتوي الشمر على الألياف التي تعزز عملية الهضم وتقي من الإمساك الذي يصيب الحامل غالباً.

فوائد الشمر للاطفال

الشمر هو أحد الأعشاب المفيدة للتعامل مع المغص عند الأطفال وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي, حيث يعزز عملية الهضم. ويمكن استخدام شاي الشمر عن طريق اضافة ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي وتغطيته حوالي 20 دقيقة وتصفيته في كوب آخر. وصفت “بريجيت مارس” خبيرة التغذية والأعشاب في كتابها “مشروبات علاجية عشبية” استخدام ملعقتين من عشبة حشيشة الهر وملعقتين من النعناع مع ملعقة من الشمر وملعقة أخرى من البابونج وذلك من أجل علاج المغص عند الأطفال.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2007 ونشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن استخدام 150 مل ثلاث مرات يوميا من شاي مكون من البابونج وعرق السوس والشمر وعشب المليسة مع نبات رعي الحمام قد ساهم في علاج المغص عند الأطفال خلال أسبوع. وبالرغم من أمان الشمر على الأطفال إلا أنه لا ينبغي إعطاءه للأطفال إلا تحت إشراف الطبيب.

فوائد الشمر للقولون, فوائد الشمر للغازات

الشمر هو طارد طبيعي للغازات ومريح لتقلصات المعدة والبطن, حيث يمكن مضغ بذور الشمر أو شرب شاي بذور الشمر المسحوقة. وتعمل المركبات الموجودة في الشمر على استرخاء العضلات بالجهاز الهمضي والعمل على التخلص من الغازات.

فوائد الشمر للجنس عند المرأة

استخدم قدماء المصريون الشمر لزيادة الرغبة الجنسية عند المرأة حيث يحتوي الشمر على مركبات كيميائية تزيد الدافع الجنسي وهناك مركبات في الشمر تعمل على زيادة نشاط هرمون الاستروجين. وبالتالي زيادة الرغبة الجنسية عند المرأة وزيادة العلاقة العاطفية بينها وبين الرجل.فوائد الشمر للشعر

يعرف الشمر كأحد الأغذية المفيدة للشعر ومن بين فوائد الشمر للشعر ما يلي:

– علاج قشر الشعر

– تقوية فروة الرأس

– منع تقصف الشعر

– تقوية الشعر

ويعتبر شاي الشمر هو أسهل وأفضل طريقة للعناية بالشعر, ويمكن استخدام الشمر للشعر باستخدام 3 ملاعق من بذور الشمر المسحوق وإضافته إلى كوبين من الماء المغلي. ويغسل الشعر بشاي الشمر ويترك على الرأس 15 دقيقة ثم شطفه بعناية, ويساعد شاي الشمر على زيادة ترطيب الشعر.

فوائد الشمر الأخرى للجسم

يساعد فيتامين ب الموجود في الشمر على حماية القلب من النوبات القلبية. ومن فوائد الشمر للجسم هو أنه مصدر جيد للبوتاسيوم وهو عنصر يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع وبالتالي الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

ومن بين فوائد الشمر للجسم احتوائه على فيتامين (ج) وهو مضاد أكسدة طبيعي له القدرة على تحييد الشقوق الحرة التي تتسبب في تلف الخلايا ومن ثم إلحاق الضرر بالجسم.

اضرار الشمر

الشمر هو غذاء آمن في الغالب إذا تم تناوله بكميات معتدلة. لكن ليست هناك أدلة كافية لتحديد أمانه للبالغين أو الأطفال عند استخدامه في إلى أن الشمر يمكن أن يسبب حساسية في الجلد وهي نفس نوع الحساسية التي يسببها الكرفس والجزر. ويفضل تجنب استخدام بذور الشمر للحوامل وعدم استخدامه إلا بعد استشارة الطبيب.فوائد الشمر للجسم متعددة وهنا تعرفنا على فوائد الشمر للتنحيف وللتخسيس وأيضاً فوائد الشمر للحمل والحامل وفوائد الشمر للاطفال وللقولون وللجنس وللمرأة وأيضاً فوائد الشمر للشعر, إلى جانب أضرار الشمر.

مشروب الشمر والقرفة لخسارة الوزن الزائد فى إسبوعين

المكونات:

2 ملعقة صغيرة شمر مجفف

كوب من الماء المغلى

1 ملعقة صغيرة قرفة

الطريقة:

– انقعى كل المكونات فى كوب الماء المغلى ويغطى ويترك لمدة 5 دقائق.

– يتم تناول هذا المشروب 3 مرات يومياً قبل تناول كل وجبة بربع ساعة.

وصفات علاجية باستخدام الشمر

– أولاً: الاستعمال الداخلي:

(1) لحالات المغص والقيء وغازات المعدة:

– يستخدم مغلي بذور الشمر بمعدل كوبين أو ثلاثة أكواب يومياً، كما يمكن وضع بضع نقاط من زيت الشمر على قطعة من السكر يتناولها الطفل؛ حيث أن الشمر يعتبر منبهاً للمعدة، ومطهراً لها من الغازات.

(2) لعسر البول والطمث والتهاب الكلى والمسالك البولية:

– يستخدم مشروب مغلي بذور الشمر للحالات السابقة.

(3) حالات الاضطرابات المعدية والهضمية والإمساك والصرع:

– يتناول المريض يومياً كوبين من مغلي بذور الشمر، مرةً صباحاً وأخرى مساءً.

(4) مهدئ ومنوم للأطفال:

– يستعمل مغلي بذور الشمر شراباً للأطفال كمهدئ ومنوم وذلك بوضع مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق بذور الشمر في كوب من الماء المغلي لتهدئة الأعصاب.- كما يستعمل مغلي الشمر مع الكراوية مناصفة أيضاً.

– ثانياً: الاستعمال الخارجي:

(1) حالات إجهاد العينين:

– يستخدم المريض كمادات مغلي بذور الشمر موضعياً فوق أماكن الإجهاد لمدة عشر دقائق يومياً.

(2) التهابات الفم واللثة:

– يستعمل مغلي الشمر مضمضة وغرغرة.

(3) لحالات المغص المعوي للأطفال:

– يستخدم مغلي الشمر على هيئة حقن شرجية.

(4) حالات التهابات الأعضاء التناسلية:

– تستعمل الأوراق الطازجة للشمر -بعد غليها في الماء- على شكل كمادات أو لبخات.

هذه بعض الفوائد الصحية للشمر ينصح بادخاله في النظام الغذائي خاصة عند القيام برجيم او عند محاولة تخفيف الوزن

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تعرف علي أهم فوائد الشمر