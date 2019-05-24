كم تحرق ممارسة الجنس من السعرات الحرارية؟

إن أفضل الرياضات هي الأكثر جهدا والأكثر متعة في الوقت نفسه، فهل يندرج الجنس ضمنها؟

لا تستهلك ممارسة الجنس الاعتيادي الكثير من السعرات كما يعتقد معظم الناس، ولكن يمكن زيادة حرقها من خلال ممارسته بطرق معينة.

وخلصت دراسة قامت بها جامعة مونتريال الكندية إلى أن الرجال يستهلكون سعرات حرارية أكثر من النساء أثناء الممارسة، فخلال نصف ساعة تستهلك النساء 213 سعرة بينما يتخطى الرجال 270 خلال الوقت نفسه.

ويعد الجنس رياضة أكثر فعالية للرجال لأن أوزانهم غالبا أكثر من النساء، وبالتالي فإن ممارسة الجهد الجسدي ذاته، تستهلك طاقة أكثر عند الرجال. ومع ذلك فلا تعتبر العلاقة الجنسية كافية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

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لكن العديد من الأطباء يؤكدون على فوائد صحية أخرى لممارسة الجنس بشكل منتظم، كمحاربة السرطان وتعديل المزاج وتحسين جودة النوم ليلا.

عموما، يعتبر الجنس رياضة حميمية مسلية، لكن يتوجب معها ممارسة المزيد من الأنشطة الإضافية كالركض والسباحة وغيرها.

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