تعرفي على أسباب صغر الثدي لدى المرأة

هناك بعض الأسباب التي تؤدي لصغر الثدي لدى المرأة، ومن أهم تلك الأسباب :.

الفيتامينات

حيثُ قد تتعرض الكثير من النساء لنقص بعض الفيتامينات، فهل هو عامل أساسي للتأثير على حجم الثدي، لابد من التنويه أن نقص الفيتامينات ليس من الأسباب الرئيسية لصغر حجم الثدي،

حيثُ تتعرض العديد من الفتيات للنمو بشكل مفاجئ مؤثرًا عليها، بجانب بعض العادات الغير سليمة كتناول الوجبات السريعة، ومن هنا يبحث الجسم عن أجزاءه النشطة ويقوم بتوزيع جميع عناصره عليها تاركًا الثدي، مما يؤثر علي صغر حجمه.

حدوث خلل في هرمونات الجسم

يعتبر خلل الهرمونات من أكثر الأسباب التي تؤثر على الفتاة كليًا،

من حيثُ ظهور الكثير من الأعراض الأخرى كظهور الشعر الزائد، أو ظهور حب الشباب، وفي أغلب الأحيان تتعرض لنقص بعض الهرمونات مما تؤثر بشكل كبير على حجم الثدي.

وهناك أيضًا بعض الحالات التي تقوم فيها الفتاة أو السيدة بتناول بعض الأدوية،

والتي يكون من أثارها الجانبية التأثير على حجم الثدي، وتوقف نموه.

ترهلات الثدي

إن تعرض النساء للترهلات نتيجة الوزن الزائد والسمنة من العوامل التي تؤثر على حجم الثدي.

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حيثُ عند قيام بعض السيدات ببعض الرجيم القاسي بعد تعرضهن للسمنة، يبدأ الثدي في الترهل مما يقلل من حجمه، وهذا بجانب تقدم النساء في السن، وتعرضهن المباشر إلى الشمس من العوامل التي تؤدي الى الترهلات.

تعرض أنسجة الثدي للضمور

قد يصيب العديد من الفتيات ضمور في انسجه الثدي لديهن، ويرجع هذا السبب لان تكوين الثدي وقف نموه حتى مرحلة البلوغ، وبالتالي قد لا يكتمل نموه أو تظهر لديهن الحلمة.

الحالات النفسية

أثبتت العديد من الأبحاث إن تعرض الفتيات للضغط النفسي أو الاكتئاب هو من أكثر الأسباب التي تؤدي لصغر حجم الثدي،

وترجع تلك الأسباب بسبب اضطرابات الهرمونات، والحل لهذه المشكلة الابتعاد عن التوتر والقلق النفسي.

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اجتنبي هذه العادات السيئة لحماية ثدييك من الترهل