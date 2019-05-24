الحمية البرية لانقاص 9 كيلوجرامات

الحمية البرية تعتمد على تناول الأطعمة الطبيعية غير المصنعة. اختصاصيو التغذية يقولون أن الحمية البرية تساعد الأشخاص على خسارة من 9 إلى 15 كجم دون إرهاق أو الشعور بالحرمان.

وهي إستراتيجية لإنقاص الوزن تشجع على الأكل النظيف، وتمنع تماماً جميع الأطعمة المصنعة لصالح تناول الأطعمة العضوية الكاملة، "من خلال إعطاء الأولوية للأطعمة الموجودة في الطبيعة يمكنك إعادة جسمكِ إلى حالته المثالية لحرق الدهون، هذا يعني أنه يجب عليكِ التخلص من جميع الأطعمة المصنعة ، والبدء في استهلاك الأطعمة الغنية بالمغذيات الطبيعية مثل الفيتامينات و المعادن، و التوقف عن عد السعرات الحرارية، وستلاحظين فقدان الوزن بشكل طبيعي.

الإرشادات الأساسية للحمية البرية المذكورة أدناه:

-توقفي عن تناول كل الكربوهيدرات المعالجة مثل الدقيق المكرر وفول الصويا وشراب الذرة عالي الفركتوز والزيوت الصناعية والسكر الأبيض.

-تناولي فقط الأطعمة المغذية مثل الخضار والفواكه والأسماك البرية ، والبيض

لأنها عناصر غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتين. استهلاكها سيساعدكِ على الشعور بالشبع ، والحد من الجوع ، وتحسين التمثيل الغذائي ، كما تبقيكِ نشيطًة طوال اليوم.

-التوقف عن عد السعرات الحرارية، في حين يعتبر كثير من خبراء التغذية أن فقدان السعرات الحرارية هو المقياس الوحيد لانقاص الوزن، ترى الحمية البرية أن هناك أطعمة "صفرية السعرات الحرارية" لكنها لا تحتوي على قيمة غذائية ، مما يجعلكِ تشعرين بالجوع في غضون دقائق ، كما تضعف مناعتكِ. لذا ، بدلاً من حساب السعرات الحرارية ، تحققي من القيمة الغذائية قبل استهلاك الأطعمة التي ستساعدك على البقاء في حالة شبع لفترة طويلة.

-من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن تناول كميات أقل من الطعام سيساعدكِ على إنقاص وزنكِ. لكنه عكس ذلك تماما. تناولي الطعام عندما تكون جائعة ، وركزي على الطعام النظيف والصحي. هذا سيساعد على الحفاظ على نشاطكِ الأيضي ومنع جسمكِ من تخزين الطاقة في شكل دهون.

تسمح الحمية البرية بتناول الشوكولاته الداكنة بتركيز 80% عند الرغبة في تناول الحلو. يساعد ذلك في تقليل هضم وامتصاص الدهون والكربوهيدرات ، وبالتالي كبح الشهية.

عندما تتبعين نظامًا غذائيًا مقيدًا ، فإن أول ما يتأثر هو حياتكِ الاجتماعية. ولكن مع الحمية البرية ستتمكنين من الاستمتاع بجميع الوجبات مع عائلتك و مع أصدقائك المقربين.

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الأطعمة المسموحة في الحمية البرية



1-الخضروات - السبانخ ، اللفت ، الفجل ، الخضروات الخضراء ، الفجل الأخضر،1- الطماطم ، الخيار ، الفلفل الأخضر ، الكرنب، الباذنجان ، القرنبيط ، البروكلي ، الثوم ، البصل ، البصل الأخضر ، الكرفس ، الشمر ، والملفوف الأرجواني.

2- الفواكه - التفاح ، الشمام ، والأفوكادو ، والموز ، والبطيخ ، والكمثرى ، والكيوي ، والليمون ، والبرتقال ، والمانجو ، والجريب فروت ، واليوسفي ، والفراولة، والتوت الأزرق ، والتوت البري ، وأزهار التوت.

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3- البروتين - صدر دجاج بدون جلد ، فطر ، بيض ، أسماك تم صيدها برية ، عدس ، فاصوليا ، فول الصويا ، ديك رومي ، واللحم البقري.

4- منتجات الألبان - الحليب كامل الدسم ، جبن الريكوتا كامل الدسم ، الزبادي ، الشيدر، الفيتا ، والزبدة.

5- الدهون والزيوت - زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت نخالة الأرز وزبدة عباد الشمس والسمن الطبيعي ..

6- المكسرات والبذور - اللوز ، الجوز ، الفستق ، الصنوبر ، بذور عباد الشمس ، بذور الكتان ، وبذور البطيخ.

7- أيضاً مسموح بالكربوهيدرات المعقدة مثل الكينوا والشوفان و الأرز البني.

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