المرزوقي: هدفنا تطوير بطولة الفرسان في نسخها المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب عبدالله المرزوقي، مدير بطولة الفرسان الرمضانية، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير للنسخة الأولى من المسابقة. وقال المرزوقي إن النسخ المقبلة من البطولة ستشهد تطورا كبيرا لهذا الحدث الرياضي الرمضاني. وأكد مدير بطولة الفرسان أن اللجنة المنظمة ستعمل على معرفة السلبيات من أجل تلافيها مستقبلا.

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