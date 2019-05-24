أصغر ناشر عربي يشق طريقه من الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسس الشاب الإماراتي علي المرزوقي "دار مدار" للنشر وهو في سن التاسعة عشرة، ليكون بذلك أصغر ناشر في العالم العربي؛ حيث كان التأثير الإيجابي وتحفيز الشباب الدافع الأول لدخوله ميدان النشر من أوسع أبوابه.
المرزوقي أصدر مجموعته القصصية "القليل من فلسفتي" خلال الدورة الـ٣٧ من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
وقال علي المرزوقي إنه استطاع كسب الرهان أمام كل من شكك بقدرته على النجاح في مشروعه الخاص المتمثل بتأسيس دار نشر، مضيفاً أن على الشباب المهتمين بالكتابة والتأليف مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجههم في قضية نشر مؤلفاتهم
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