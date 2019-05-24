تعرفي على حمام البخار الأنسب لنوع بشرتك وخطوات تطبيقه

العناية بالبشرة بشكل مستمر أمر هام بروتينك اليومي، وهناك العديد من الطرق التي يمكن الاستعانة بها، ومن أشهرها التقشير، والأقنعة الطبيعية وحمام البخار وغيرها، ولكن ما سنحدثك عنه اليوم هو حمام البخار، والذي يتميز بكونه حل الأمثل لأغلب مشاكل البشرة الشهيرة، فهو يحافظ عليها من آثار الأتربة والبكتريا التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء. ولذلك ينصح بتطبيقه مرة كل أسبوع على الأقل للحصول على كل ما تبحثين عنه.

قررنا اليوم أن نساعدك بتقديم خطوات تطبيق حمام البخار في المنزل وذلك تبعًا لنوع بشرتك.

البشرة العادية

تتميز البشرة العادية بتوازنها واعتدالها في إنتاج الزيوت التي تحتويها فهي ليست تعد دهنية ولا جافة، كما تشتهر بقلة عيوبها، وعدم حساسيتها، بالإضافة إلى مسامها الطبيعية. ولكن احرصي على الاهتمام بتنظيفها بشكل مستمر وذلك للتخلص من الأتربة والأوساخ التي يمكن أن تتراكم عليها. ويمكنك القيام بهذا من خلال اتباع روتين أسبوعي لحمام بخار مناسب لها وتطبيق الخطوات التالية:

١- ضعي كمية متوسطة من الماء حتى تصل لمرحلة الغليان.

2- أضيفي ملعقة أوراق إكليل الجبل (روزماري).

٣- ضعي ملعقة كبيرة أزهار البابونج.

٤- قطرة زيت اللبان.

٥- اتركي البخار على الوجه لمدة تتراوح من ٥ لـ ١٠ دقائق.

٦- استخدمي مرطب للبشرة بعد الإنتهاء من عمل حمام البخار.

البشرة الدهنية

تعتبر هي الأشهر من حيث إفرازها لكمية كبيرة من الدهون.

كما أنها دائمًا ما تكون عرضه لظهور الحبوب والبثور بشكل أكبر من أنواع البشرة الأخرى.

وللحفاظ على وجه نقي وخالي من الشوائب باستمرار، عليكِ متابعة القيام بتنظيفها بالبخار وذلك بطريقة تتناسب مع نوع بشرتك، من خلال الخطوات التالية.

١- ضعي كمية متوسطة من الماء حتى تصل لمرحلة الغليان.

٢- أضيفي ٣ قطرات زيت شجرة الشاي.

٣- ضعي بعض أوراق الريحان الطازجة.

٤- اتركي البخار يتصاعد على وجهك لمدة تتراوح من ٥ لـ ١٠ دقائق.

٥- اهتمي باستخدام مرطب للبشرة بعد الإنتهاء من عمل حمام البخار.

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البشرة المختلطة والجافة تجمع بين مميزات وعيوب البشرة الدهنية والجافة.

ويظهر ذلك في شكل حرف "T"، فالبشرة المختلطة بحاجة مستمر للاعتناء بها لذلك ننصحك بتنظيفها من خلال البخار للتخلص من الأتربة والأوساخ التي يمكن أن تتراكم عليها.

كما يمكن أن تتناسب الوصفة الخاصة بالبشرة المختلطة مع ذوات البشرة الجافة.

تعرفي على طريقة القيام بعمل حمام البخار في المنزل لبشرتك

1 - ضعي كمية متوسطة من الماء حتى تصل لمرحلة الغليان.

2 - أضيفي ملعقة كبيرة اللافندر.

٣- ضعي ٣ قطرات زيت إبرة الراعي.

٤- اتركي البخار يتصاعد على وجهك لمدة تتراوح من ٥ لـ ١٠ دقائق.

٥- اهتمي باستخدام مرطب للبشرة بعد الإنتهاء من عمل حمام البخار على بشرتك.

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