تعرفي على وصفات طبيعية لعلاج البثور حول الفم وأطراف الشفاه

البثور التي تظهر حول الفم أو على أطراف الشفاه تعد من أكثر الأمور المزعجة لكل امرأة. خاصة إن كنتِ تهتمين باتباع روتين للعناية بالبشرة باستمرار. ولأن التخلص من الحبوب بطريقة خاطئة يمكن أن يسبب وجود بعض العلامات على البشرة.

لذلك جمعنا لكِ اليوم بعض الوصفات الطبيعية التي تمكنك من علاج حب الشباب الذي يتواجد حول الفم أو أطراف الشفاه بسهولة...

وصفة زيت الخروع

طبقي القليل من زيت الخروع على أماكن تواجد الحبوب على الشفاه وحول الفم قبل النوم مباشرة، وفي صباح اليوم التالي يمكنك غسل البشرة بالطريقة التقليدية، ومع تكرر هذه الوصفة يوميًا يمكنك التخلص من الحبوب، وذلك لأن زيت الخروع يتميز باحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الطبيعية المغذية للبشرة.

مما يساعدك في التخلص من البثور التي تظهر على أطراف الشفاه وحول الفم، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب البشرة بطريقة طبيعية. كما أنه يحتوي على مواد مضادة للإلتهابات وأيضًا على حمض الريسينوليك الذي يعالج الإلتهاب.

وصفة عصير الليمون

إن كنتِ ترغبين في التخلص من البثور يمكنك تجربة وصفة عصير الليمون، وذلك من خلال وضع القليل من قطرات عصير الليمون على قطعة قطن، وتترك على الجلد لبضع دقائق ثم تغسل البشرة بالماء، وننصحك بتكرار هذه الوصفة يوميًا وحتى التخلص من الحبوب بطريقة طبيعية، ويعتبر عصير الليمون من أفضل وأشهر العلاجات المنزلية التي يمكن استخدامها للتخلص من الحبوب، وذلك لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة إلى جانب أنه فيتامين سي، كما أنه يعد من الطرق الآمنة التي يمكنك استخدامها على البشرة للتخلص من حب الشباب.

وصفة الكركم

Advertisements

يمكنك صنع معجون من الكركم مضاف له القليل من الماء. ثم يوضع الخليط على مكان تواجد البثور وتترك لبضع دقائق ثم تغسل بالماء الدافئ، ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم للتخلص من الحبوب في أقل وقت ممكن، ويحتوي الكركم على العديد من الفوائد الصحية للبشرة أهمها خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، لذلك يعد من أفضل العلاجات الطبيعية للأمراض الجلدية مثل الصدفية، ونظرًا لأن البثور التي تظهر حول الفم أو أطراف الشفاه تعد أحد أنواع الإلتهابات لذلك يعتبر الكركم الحل الأمثل للتخلص من الحبوب في أسرع وقت.

وصفة العسل يمكنك غمس إصبعك في العسل لتطبيقه على أماكن تواجد البثور حول الفم وأطراف الشفاه، ثم يترك حتى يجف وتغسل البشرة بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة من ٢ لـ ٣ مرات في اليوم وحتى التخلص من الحبوب.

ويعتبر العسل من أكثر المصادر الطبيعية التي تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، لذلك تعد هي أفضل علاج للأمراض الجلدية، ولأن البكتيريا هي السبب الرئيسي وراء ظهور حب الشباب يجب العناية بالبشرة باستخدام العسل للتخلص من البثور.

وصفة طماطم

إن كنتِ تنوين التخلص من البثور التي تتواجد حول الفم أو على أطراف الشفاه، يمكنك تقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة ثم هرسها وتوضع على البشرة لمدة ١٠ دقائق وتغسل بالماء الدافئ، ويمكنك تكرار هذه الوصفة من ٢ لـ ٣ مرات يوميًا وحتى الحصول على النتيجة المنتظرة.

قد يهمك أيضا:طرق سريعة للتخلص من البثور السوداء المزعجة

وصفات طبيعية لتقشير البثور السوداء