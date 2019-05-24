متى يجب عليك التوقف عن استخدام منتجات الشعر الخاصة بك

منتجات العناية بالشعر كثيرة ومختلفة. وما بين ستايل وتسريحة الشعر التي ترغبين بها، وكيف تتمنين أن يصبح شكل شعرك، ومدى كثافته، ربما قد تشعرين ببعض الحيرة في اختيار المنتج الصحيح، أو قد تعتمدين المنتج غير المناسب لطبيعة شعرك وصحته، أو للمظهر الذي تريدين الحصول عليه.

لهذا هناك دائما بعض العلامات التي قد تخبرنا أننا نستخدم المنتج غير الصحيح، وإذا واجهت الكثير منها، عليك التوقف عن استخدام هذا المنتج...

١- عليك تحديد ما هي طبيعة شعرك هل هو جاف، دهني، عادي، لكي تختاري المنتجات الصحيحة، خاصًة الشامبو الذي قد يُحدث فارقُا كبيرًا إن استخدمتي النوع المناسب لشعرك. وفي حالة كنت تعتمدين الشامبو أو البلسم الصحيح ، لكنك بدأت تلاحظين وجود قشرة أو طبقة بيضاء متراكمة على فروة الرأس بعد غسل الشعر، فهذا يعني أمرين، الأول أنك لم تغسلي شعرك جيدًا، والثاني أن هذا المنتج لا يناسب فروة رأسك حتى وإن مكتوب عليه أنه يناسبك.

٢- الشعور بالحكة بعد استخدام احدي منتجات العناية بالشعر، خاصة التي تحتوي على نسبة من الزيوت. فهناك الكثير منها يحتوي على نسبة زيوت عالية لا تتناسب مع طبيعة فروة رأسك، وهو ما يؤدي إلى تراكمها وبالتالي تسبب بعض الشعور بالحكة.

٣- بعض المنتجات قد تكون غير مناسبة لشعرك، ليس بسبب مشكلة بالمنتج ، لكنها لا تساعدك في الحصول على ستايل الشعر الذي تحلمين به. كمنتجات العناية بالشعر الناعم، والتي تسبب ضرر واضح بالشعر الكيرلي، وقد تؤثر على مظهر كثافته أيضًا.

٤- إذا بدأت تشعرين بوجود خصلات شعر كثيرة على وسادتك بعد الاستيقاظ من النوم، بعد استخدامك احدى المنتجات الجديدة للعناية بالشعر، فعليك التوقف فورا عن اعتماده. لأنها قد تسبب جفاف لشعرك، وتتسبب في سقوطه.

٥- ظهور احدى المشاكل الجديدة بشعرك التي لم تعاني منها من قبل. مثل تقصف الأطراف، الشعر الهائش من الأمام، قد يدل على أنك تعتمدين المنتج الخاطئ.

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٦- عليك الانتباه جيدا إلى أن بعض المنتجات يفضل تغييرها مع اختلاف المواسم. فطبيعة الشعر حساسة ورقيقة جدا، تتأثر بشكل كبير بتغير درجات الحرارة، على سبيل المثال هناك بعض المنتجات التي قد تناسب شعرك الدهني في الصيف، لكن بعض المنتجات لا يمكنك اعتمادها في الشتاء لأنها قد تسبب جفاف لشعرك، بسبب قوة المكونات الموجودة بالمنتج التي تقلل إفراز الزيوت بفروة الرأس.

٧- من الممكن أن يتأثر شعرك على المدى الطويل بشكل سلبي ناحية احدى منتجات العناية بالشعر، لكن بشرة جسمك قد تخبرك بذلك باكرًا. خاصة إن كنا نتحدث عن المنتجات كالشامبو وحمام الكريم والبلسم، التي يتأثر بها جسمك أثناء الاستحمام، فمن الممكن أن تسبب بعض التشققات للجلد، أو جفاف للبشرة ستشعرين به على الفور بعد الخروج من الحمام.

٨- كلما شعرت أنك بحاجة لأكثر من منتج أو منتجين لكي تعتني بشعرك، فهذا يعني أنك تعتمدين المنتج غير الصحيح، لأنه ببساطة لا يكفي بغرضه.

٩- في النهاية عليك معرفة أنك المقياس الأهم لمعرفة ما هو المنتج الأنسب لطبيعة شعرك، ثم تأتي طبيعة ونوع المنتج نفسه في المقام الثاني.

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