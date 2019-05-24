"الصحة العالمية" تكشف خطتها لمواجهة لدغات الثعابين القاتلة

تلدغ الثعابين السامة سنويا 3 ملايين شخص تقريبا يموت منهم 81 ألف شخص إلى 138 ألفا، ويعاني نحو 400 ألف من الناجين إعاقات شديدة.

وفي محاولة لمعالجة تلك المشكلة، كشفت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عن خطة لخفض معدل الوفيات الناجمة عن لدغات الثعابين بشكل كبير، تطالب بزيادة إنتاج مضادات السموم.

وتهدف الصحة العالمية إلى خفض عدد الوفيات والإعاقات الناجمة عن لدغات الثعابين إلى النصف بحلول عام 2030.

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وتشدد المنظمة على أن السلاح الرئيسي لمكافحة هذه الآفة هو زيادة إنتاج مضادات السموم العالية الجودة بكميات كبيرة.

ومنذ الثمانينيات، توقفت العديد من المختبرات عن تصنيع هذه المضادات، ما تسبب في نقص حاد في وجوده في أفريقيا وبعض الدول الآسيوية.

وأشادت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية بهذه الخطة، في بيان، جاء فيه أنها "قد تكون نقطة تحول في مكافحة هذه الآفة والتي تتسبب في نسبة وفيات أعلى مما يتسبب به أي مرض استوائي آخر".

وحضّت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، المجتمع الدولي على معالجة هذه الآفة التي صنفتها قبل عامين على أنها "آفة استوائية مهملة".

ويعيش معظم ضحايا الثعابين في أفقر المناطق المدارية، والأطفال هم الأكثر تضررا بشكل مباشر نظرا إلى بنية أجسادهم.