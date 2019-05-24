تعرفي على ماسكات لربيع 2019 مصنوعة في المنزل

مع اقتراب موسم الربيع، ينصح خبراء العناية بالبشرة لتستعيد رونقها ، والإكثار من تناول المياه التي تساعد على طرد السموم من الجسم، ما ينعكس إيجاباً على مظهر البشرة، هذا إضافة إلى اللّجوء إلى ماسكات لربيع 2019 التي يمكن لأيّ امرأة إعدادها في المنزل بمدّة وجيزة وبمكوّنات متوفّرة.

ماسك الزنجبيل وزبدة الكاكاو

تعمل مضادّات الأكسدة المتوافرة في الزنجبيل على محاربة الجذور الحرّة المسبّبة للتجاعيد، تجعل البشرة ناعمة الملمس وأكثر توهّجاً، يعالج الزنجبيل أيضاً حروق الشمس، البقع الداكنة وحبّ الشباب.

أمّا زبدة الكاكاو تمنح البشرة أقصى درجات الترطيب لاحتوائها على فيتامين E، تدخل في صناعة العديد من مستحضرات ومساحيق التجميل، توحّد لون البشرة، تعالج الطفح الجلديّ، البقع الداكنة، علامات التمدّد والتقدّم في السنّ، كما أنّها علاج طبيعيّ فعّال لسرطان الجلد وتحفّز البشرة على تجديد خلاياها.

مكوّناته:

- ملعقة من الزنجبيل.

- ملعقتان صغيرتان من زبدة الكاكاو.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

تخلط زبدة الكاكاو مع زيت الزيتون، ثمّ يضاف الزنجبيل ليتشكّل مزيج ذو قوام متوازن، يفرد على البشرة لمدّة لا تقلّ عن 30 دقيقة قبل الشطف بالماء البارد.

ولبشرة متألّقة وأكثر حيويّة، يكرّر الماسك مرّتين أسبوعيّاً.

ماسك بتلات الورد

الورد مطهّر فعّال للبشرة، تونر طبيعيّ بعمل على تنظيف البشرة وتقليص مسامّها، يزيل الأتربة والرواسب العالقة، يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين C ومضادّات الأكسدة التي تحفّز البشرة على إنتاج الكولاجين وتجديد أنسجتها. الورد أيضاً واقٍ طبيعيّ من أشعّة الشمس الضارّة، يهدّىء البشرة ويعالج احمرارها والبثور التي تظهر على سطحها لاحتوائه على مضادّات للبكتيريا.

الفراولة بدورها، كنز من كنوز الطبيعة، يحوي على نسب عالية من مضادّات الأكسدة التي تحارب التجاعيد وعلامات التقدّم في السنّ، فيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة، فيتامين A، حمض الفوليك Folic Acid، حمض الماليك Malic acid وحمض الصفصاف Salicylic Acid التي تعالج جميعها البثور، الهالات السوداء، البقع الداكنة، الرؤوس السوداء، تستخدم كتونر للبشرة يعزّز من حيويّتها وإشراقتها ومقشّر يحفّزها على إنتاج خلايا جلديّة جديدة ونضرة.

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مكوّناته:

- 6 من بتلات الورد المجفّفة.

- 3 ثمرات كبيرة من الفراولة.

تسحق بتلات الورد المجفّفة جيّداً لتمزج مع الفراولة المهروسة، يطبّق المزيج على البشرة لـ 25 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر.

يكرّر هذا الماسك من ماسكات لربيع 2019 3 مرّات أسبوعيّاً.

ماسك العسل والرمان

العسل مضادّ حيويّ للبشرة يعالج العديد من أمراض الجلد، كالإكزيما والصدفيّة، أيضاً حروق الشمس وحبّ الشباب لاحتوائه على خصائص مضادّة للالتهابات، الجراثيم، إضافة إلى العديد من الفيتامينات، كفيتامين C، يرطّب البشرة ويحارب علامات التقدّم في السنّ.

أمّا الرمّان، يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة لغناه بفيتامين C ومضادّات الأكسدة التي تمنع تحطّم الكولاجين في الجلد، يعالج جفاف البشرة، البقع الداكنة، البثور، حبّ الشباب والنمش، يرمّم أنسجتها التالفة، كما يحميها من التجاعيد وحروق الشمس لاحتوائه على معادن عديدة مفيدة لصحّة البشرة، كالكالسيوم، الزنك، البوتاسيوم وحمض الفوليك.

مكوّناته:

- ½ ملعقة من العسل.

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

- 5 حبّات من الرمّان.

تهرس حبوب الرمّان بالشوكة، ثمّ تضاف لها بقيّة المكوّنات. يطبّق الخليط على البشرة لمدّة 45 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر.

ينصح بـ ماسكات لربيع 2019 مرّة واحدة أسبوعيّاً قبل النوم.

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