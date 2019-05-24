تعرفي كيفية الاعتناء وتبييض اليدين بسرعة بهذا الماسك

أحيانًا كثيرة قد يحدث بعض المشاكل لبشرة اليد وتصبح بلون داكن، بسبب عوامل الشمس الضارة، أو مشاكل الطقس، أو قلة الاهتمام بالبشرة عامة، لهذا عليك الاعتناء بيديك من جديد، خاصة إن كنت تريدين الحصول على يد فاتحة وبوقت أسرع.

ماسك الطماطم والزبادي

- كوب من عصير الطماطم

- نصف كوب عصير زبادي

- ملعقة كبيرة عصير ليمون

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، في وعاء سميك.

انقعي يديك في الوعاء، واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اشطفي يديك بالماء الفاتر.

كرري هذا الماسك من مرتين إلى 3 مرات، للحصول على نتيجة مرغوبة.

الطماطم والزبادي يحتويان على مكونات طبيعية، تمنحك بشرة رطبة، ومضادات أكسدة تزيل الجلد الميت، والليمون يزيل أي بقع سوداء موجودة بفعل الشمس.

ماسك زيت الزيتون والليمون والكركم

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- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة كركم

اخلطي المكونات مع بعضها، وإبدأي بوضعها على يديك.

يمكنك فرك الخليط قليلا للحصول على بشرة نضرة وإزالة الجلد الميت.

اتركي الخليط يدوم على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم أزيليه بالماء الفاتر.

الكركم يعتبر واحد من أهم العناصر الطبيعية التي تزيل البقع والكلف، وتوحد لون البشرة، ويعمل زيت الزيتون على تنعيم اليدين، فالتشققات بإمكانها أن تسبب إسمرار لون بشرتك، وزيت الزيتون يمدك بفيتامين سي الذي يجعل البشرة حيوية ونضرة.

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