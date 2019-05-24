شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الوفاة بسبب الأمراض الخطيرة فى الدول المتقدمة لـ50% فى 2060 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الخبراء الدوليون أن عدد الأشخاص فى البلدان المرتفعة الدخل الذين يموتون بسبب المشاكل الخطيرة المرتبطة بالصحة من المقرر أن يقفز عددهم بأكثر من 50% بحلول عام 2060.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تشير دراسة جديدة إلى أن السرطان والخرف سيزيدان من عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية فى معظم البلدان على مستوى العالم، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية.

ووجد البحث، الذى نُشر فى مجلة لانسيت جلوبال هيلث، أن عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب احتياجات الرعاية على مستوى العالم قد تضاعف تقريباً على مدى العقود الأربعة المقبلة.

الوفاة فى البلدان الغنية

وبحلول عام 2060 سيموت ما يقدر بنحو 48 مليون شخص كل عام بسبب معاناة خطيرة تتعلق بالصحة، وزيادة بنسبة 87% مقارنة بعام 2016.

ومعظم هؤلاء الأشخاص سيكونون فى بلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل لكن البلدان المرتفعة الدخل مثل المملكة المتحدة ستتأثر أيضًا.

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فى البلدان المرتفعة الدخل سيموت ثلاثة ملايين شخص بسبب معاناة خطيرة مرتبطة بالصحة فى عام 2060، وبزيادة قدرها 57% مقارنة بعام 2016 – أى منذ نحو خمسة ملايين إلى نحو ثمانية ملايين.

وعلى الصعيد العالمى ستعزى الزيادة فى المعاناة الخطيرة المرتبطة بالصحة إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن السرطان - حيث يموت 16 مليون شخص كل عام مع معاناة خطيرة تتعلق بالصحة بحلول عام 2060، بزيادة قدرها 109% فى عام 2016.

بالنسبة إلى الخرف يموت ستة ملايين شخص كل عام مع معاناة خطيرة تتعلق بالصحة بحلول عام 2060 - بزيادة قدرها 264% فى عام 2016.

وفى البلدان ذات الدخل المرتفع، كان 2.34 مليون شخص فى عام 2016 يموتون بسبب معاناة خطيرة مرتبطة بالصحة بسبب السرطان، حيث ارتفعت إلى 3.23 مليون فى عام 2060، وفى حالة الخرف، قفزت القفزة من 575 ألف شخص فى عام 2016 إلى 1.76 مليون فى عام 2060.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة "كاثرين سليمان"، المستشار الفخرى فى معهد سيسلى ساوندرز فى كينجز كوليدج فى لندن: "سوف يزداد عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب معاناة خطيرة تتعلق بالصحة فى البلدان ذات الدخل المرتفع (على سبيل المثال المملكة المتحدة) بنسبة 57% بين عامى 2016 و2060.

وهذا يعنى أنه فى البلدان ذات الدخل المرتفع، مقابل كل 100 شخص يموتون سيكون هناك أكثر من 150 شخصا بحلول عام 2060، وسيكون السرطان والعته المحركين الرئيسيين لهذه الزيادة.