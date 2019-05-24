شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يستخدمون جزيئات النبيذ الأحمر فى دواء ثورى لتخفيف ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق من العلماء البريطانيون، اليوم، أن الجزيئات الموجودة فى النبيذ الأحمر يمكن أن تُستخدم لإنشاء علاج جديد لارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "ريسفيراترول" مركب تم إنتاجه في جلود العنب، منذ فترة طويلة يوصف بأنه إكسير قادر على مكافحة العديد من الأمراض من السرطان إلى الخرف، لكن العلماء يكافحون دائمًا لترجمة هذه النتائج إلى علاجات ناجحة.

والآن يقول خبراء فى كلية كينجز كوليدج في لندن إنهم توصلوا إلى كيفية عملها، وبتمويل من مؤسسة القلب البريطانية، وجدوا أن "ريسفيراترول" يتفاعل مع بروتين يسمى PKG1a في جدار الأوعية الدموية، ويضيف ريسفيراترول الأكسجين إلى البروتين، ما يؤدى إلى استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية ويؤدى بسرعة إلى انخفاض فى ضغط الدم.

العنب



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وافترض الكثيرون أنه "مضاد للأكسدة" أو مادة توقف خلايا الأكسجين الضارة فى الجسم، لكن الآن تم اكتشاف طريقة عمل ريسفيراترول.

لكن فى الواقع، يحدث العكس، حيث يسمح للأكسجين فى مجرى الدم بالتفاعل وأكسدة بروتين PKG1a.

النبيذ الاحمر



وأضاف العلماء أنه لا توجد أدوية لضغط الدم الحالية تعمل بهذه الطريقة، ما يمهد الطريق لفئة جديدة تمامًا من الأدوية.