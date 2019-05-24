شكرا لقرائتكم خبر عن الإناث أكثر قدرة على اجتياز الاختبارات الرياضية فى الحر.. والرجال العكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة عن نتائج جديدة ومثيرة فى المقارنة بين الرجال واللإناث، حيث أفادت أن إيقاف تشغيل مكيف الهواء يمكن أن يحسن الأداء المعرفى للعاملات فى المكاتب، لكن الرجال العكس صحيح.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن أداء النساء أفضل فى اختبارات الرياضيات فى درجات حرارة الغرفة المرتفعة، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة للرجال، حيث إنه فى الواقع، كان أداءهم أفضل فى نفس الاختبار عندما كانت درجة حرارة الغرفة أقل.

وقد وجدت الدراسات الاستقصائية السابقة أن المرأة تكون أفضل من حيث القدرات المعرفية عندما تكون درجة الحرارة فى الأماكن المغلقة أعلى من الرجال.

لكن الفريق، من كلية USC Marshall للأعمال فى كاليفورنيا ومركز WZB Berlin للعلوم الاجتماعية فى ألمانيا، يقول إن هذه الدراسة هى الأولى التى تقارن بين الجنسين وتأثير درجة الحرارة على الأداء المعرفى.

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وأظهرت الأبحاث أن هناك أسبابًا علمية لوجود معركة مستمرة بين الجنسين، حيث وجدت دراسة من جامعة ولاية يوتا أن الأطراف النسائية - وهى أيديهن وأرجلهن - أبرد بدرجتين من الرجال، ما يجعل النساء أكثر عرضة للبرد.

ووجد باحث آخر من جامعة ماريلاند أن معدل الأيض لدى الرجال أعلى بنحو 23% من النساء، ما يعنى أن أجسام النساء تكون أبطأ من أجسام الرجال.

وفى الدراسة الجديدة التى نشرت فى PLOS One، جند الفريق أكثر من 500 طالب بين سبتمبر 2017 وديسمبر 2017.

أجرى المشاركون اختبارات المنطق والرياضيات واللفظ فى الغرفة، وأظهرت النتائج أن أداء الإناث أفضل فى اختبارات الرياضيات واللفظ عندما كانت درجة حرارة الغرفة أكثر دفئًا، ولم يقتصر الأمر على الإجابة عن المزيد من الأسئلة بشكل صحيح، لكنهم قدموا أيضًا المزيد من الإجابات بشكل عام.

ومن ناحية أخرى فإن أداء الرجال أفضل فى درجة الحرارة الباردة، وعندما تحولت الحرارة إلى أعلى، أجابوا على عدد أقل من الأسئلة بشكل عام وأقل بشكل صحيح.

ومع ذلك لا يبدو أن درجة الحرارة كان لها تأثير على أداء اختبارات المنطق للرجال أو النساء.