شكرا لقرائتكم خبر عن "لو بتعانى من النحافة".. 5 أطعمة هتزود وزنك فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يعانى الكثيرون من النحافة الشديدة وإنقاص الوزن بسبب قلة الشهية فى شهر رمضان، لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن فى شهر رمضان، وفقا لما ذكره موقع .eatthis

1- الإكثار من تناول الخبز والحبوب الكاملة لاحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات

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2- تناول زبدة الفول بين وجبة الإفطار والسحور

3- تناول البيض فى السحور

4- تناول الزبيب والمكسرات والتمر من الأطعمة الهامة فى رمضان

5- تناول النشويات مثل الأرز والمكرونة من الأطعمة التى تساعد على زيادة الوزن