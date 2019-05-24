شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مضاعفات تهدد صحتك فى الموجة الحارة.. اخطرها السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحذر والانتباه خلال ارتفاع درجات الحرارة والموجة الحارة التى نمر بها من الأشياء التي يجب القيام بها تجنبا للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة التى تحدث نتيجة التعرض للحرارة المرتفعة في الطقس. وهناك بعض الأمراض التي يصاب بها الشخص نتيجة للتعرض للحرارة في الطقس، وهذا الأمر يطلق عليه حالة طبية قد تحدث نتيجة التعرض للحرارة، حتى لو فترات قصيرة، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة، تشمل الأمراض المرتبطة وهي: -ضربة الشمس . -الإجهاد الحرارى. -التشنجات الحرارية . -الإغماء الحرارى . -الطفح الحرارى . -السكتة الدماغية هي أشد أشكال الأمراض المرتبطة بالحرارة وتتطلب عناية طبية فورية. بعض الأفراد مثل كبار السن والرضع والأطفال الصغار والعمال بالخارج والذين يعانون من حالات طبية مزمنة معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة تختلف علامات وأعراض المرض المرتبطة بالحرارة حسب الحالة ، ولكنها قد تشمل: Advertisements ارتفاع درجة حرارة الجسم . الصداع . الغثيان. ضعف وخمول بالجسم. دوخة. إغماء. تشنج العضلات. غيبوبة. يشمل علاج الأمراض المرتبطة بالحرارة عمومًا إخراج الفرد من البيئة الحارة وتنفيذ تدابير التبريد للجسم سريعًا مع ترطيبه بالكثير من السوائل.

اسعافات ضربات الشمنس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 مضاعفات تهدد صحتك فى الموجة الحارة.. اخطرها السكتة الدماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.