تعرفى على طريقة إعداد وتحضير شوربة بروكلي دايت

القاهرة - لايف ستايل مقادير شوربة بروكلي دايت

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم ناعم)

- البروكولي : 3 اكواب (مقطع زهرات صغيرة / يمكن استخدام المفرز)

- مرق دجاج : 4 اكواب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير شوربة بروكلي دايت 1. سخني زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يطرى. 2. أضيفي البروكلي والبطاطس ومرق الدجاج واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات. Advertisements 3. اخلطي الشوربة بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تصبح مزيجاً ناعماً وأعيديها للقدر وسخنيها. 4. تبلي بالملح والفلفل وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضاً :

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