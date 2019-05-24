تعرفى على طريقة إعداد وتحضير اسكالوب بالصلصة الشهية

المقادير

- اسكالوب البحر الجاف : 15 قطعة (قطع كبيرة الحجم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة (طازج مطحون)

- الزبدة : 5 ملاعق كبيرة (غير المملحة)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة (البكر)

- الكراث : 5 حبات (متوسط الحجم، للصلصة)

- الزبدة : 15 ملعقة كبيرة (غير المملحة، للصلصة)

- ماء الشعير : كوب وربع (بدون كحول، للصلصة)

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة (للصلصة)

- برش ليمون : نصف ملعقة صغيرة (الحامض، للصلصة)

- ملح : حسب الرغبة (للصلصة)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (للصلصة)

طريقة التحضير

1. انزعي الزوائد المحيطة بقطع "الاسكالوب"، من ثم اغسلي الأخيرة بالماء، وضعيها في داخل مصفاة حتى تجف، وانثري الملح والفلفل الأسود عليها.

2. أضيفي الزبدة وزيت الزيتون إلى مقلاة غير لاصقة، وقلبي حبات "الاسكالوب" في المقلاة، حتى تحمر من جهاتها.

3. لإعداد الصلصة: اضربي، في الخلاط الكهربائي، الكراث. ثم، سخني الزبدة وماء الشعير وبودرة الثوم وبشر الليمون والملح والفلفل الأسود في مقلاة على النار، وأضيفي الكراث والبقدونس، مع التحريك حتى تتجانس هذه المكوّنات.

4. طريقة التقديم: ضعي الصلصة في طبق التقديم، تعلوها قطع "الاسكالوب"، وزيني بالأعشاب المفضلة لك.

Advertisements

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طريقة إعداد وتحضيركرسبي أفخاذ الدجاج مع الحمص

طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست