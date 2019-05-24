شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. خل التفاح والموز لعلاج آلام المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام المعدة من المشاكل الصحية الشائعة ويمكن استخدام الطرق الطبيعية لعلاجها بدلا من اللجوء للأدوية، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة استخدام خل التفاح والموز لعلاج آلام المعدة بحسب موقع nutrition

ويجب أن يكون الطعام الذي تتناوله للمساعدة في تخفيف آلام المعدة يكون سهل الهضم مثل الكربوهيدرات البسيطة ، مثل الموز ، الأرز ، التفاح ، والخبز المحمص.

كما يصعب هضم البروتين والدهون وقد يساهم في زيادة ألم المعدة أو عسر الهضم، إذا كنت تعاني حاليًا من آلام في المعدة ، فتأكد من الابتعاد عن الوجبات الكبيرة أو الثقيلة حتى تهدأ الأعراض.





خل التفاح لعلاج ألم المعدة يساعد خل التفاح فى زيادة إنتاج حمض المعدة في الجسم وبالتالى تحسين صحة الهضم ويعمل على السماح للمعدة بالعودة إلى مستويات الحموضة الطبيعية.

الأحماض العضوية التي توجد بشكل طبيعي في الخل ، مثل حمض الخليك ، لها خصائص مضادة للميكروبات التي تقتل الكائنات الحية الدقيقة بما في ذلك البكتيريا والفيروسات.





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في كوب كبير ، ادمج:2 ملعقة صغيرة من خل التفاح

٢٣٠ جرام ماء

1-2 ملاعق صغيرة من العسل

اشرب ملعقة من هذا الخليط ٣ مرات فى اليوم.

ثانيا الموز للمساعدة في علاج آلام المعدة

قد يكون الموز أحد الأطعمة الأكثر شيوعًا للتخفيف من آلام المعدة ، ولكن قد لا تعرف أنه كلما زاد نضج الموز ، أصبح من السهل على جسمك الهضم، فكلما كان الموز أسهل في الهضم ، كلما كان ذلك أكثر هدوءًا في المعدة.

الموز يتكون من الكربوهيدرات البسيطة التي يمكن تقسيمها بسهولة عن طريق الجهاز الهضمي.

يحتوي الموز أيضًا على نسبة منخفضة من الألياف و يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ، وهو مفيد بشكل خاص إذا كنت مريضًا أو غير قادر على تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي لفترة طويلة من الزمن.