تعرفي على خلطة زبدة الشيا بديل الفيلر لنفخ الخدود

أصبحت الخدود الممتلئة أصبحت عنوان أنوثة في وجه المرأة، وبعض النساء يبتعدن عن عمليات التجميل للحصول على خدود منتفخة، لذا عليك الاعتماد على زبدة الشيا التي تعد من أفضل المكونات الطبيعية لشد الوجه وملء الخدود، وتحتوي زبدة الشيا على العديد من الفيتامينات أهمها فيتامين e، وإليك خلطة زبدة الشيا للحصول على خدود ممتلئة ولا تفوتي قراءة الفوائد الخاصة بزبدة الشيا على الوجه.

فوائد زبدة الشيا للوجه:

الحد من ظهور تجاعيد البشرة.

التخلص من الحبوب والبثور.

التخلص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

القضاء على الرؤوس السوداء والبيضاء في الوجه.

تعمل على تغذية البشرة بفضل احتوائها علي الأحماض الدهنية الأساسية، والفيتامينات (E) و(D)، الفيتامين (A).

تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

حماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة.

زبدة الشيا للقضاء على الرؤس السوداء والبيضاء فى الوجه

خلطة زبدة الشيا للحصول على خدود ممتلئة ومشدودة.

مكونات الخلطة:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

2 ملعقة صغيرة من السكر

5 قطرات من ماء الورد

خلطة السكر وزبدة الشيا لخدود ممتلئة

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طريقة إعداد الوصفة وتطبيقها:

اخلطي زبدة الشيا مع السكر جيدًا ثم قومي بإضافة قطرات ماء الورد إلى الخليط السابق.

استمري في مزج الخليط حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

طبقي المزيج على وجهك والتدليك لمدة 3 دقائق في حركات دائرية.

اتركي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

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