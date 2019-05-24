يعد زيت فيتامين E السر وراء بشرة صحية، وأحد أهم المكونات المفيدة للجلد ومظهر البشرة، لذلك نراه يدخل في تركيبة العديد من منتجات العناية بالبشرة، فهو عبارة عن مادة مغذية ومضادة للأكسدة تُستخدم منذ أكثر من خمسين عاماً في معالجة مشاكل البشرة المختلفة، وقد أثبت قدرة عالية في مجال العناية بالبشرة.

في هذا المقال، سنعرفك الى أبرز فوائد زيت فيتامين E للبشرة، وطرق استخدامه.

زيت فيتامين E لإزالة التجاعيد

تؤدي العناية غير السليمة بالبشرة والعادات السيئة مثل التدخين، الى ظهور التجاعيد المبكرة في أنحاء الوجه، لكن استخدام زيت فيتامين E على البشرة يكافح ظهور هذه التجاعيد وعلامات التقدم في السن، عن طريق منعه تلف الجذور الحرة، كما أنه يرطب البشرة ويعزز مرونتها، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

زيت فيتامين E للتخلص من البقع الداكنة

تنتج البقع الداكنة والتصبغات على البشرة من التقدم في السن ومن تلف الخلايا والتعرض الكثيف لأشعة الشمس، إلا أن استعمال زيت فيتامين E بشكل موضعي، أي مباشرة على البقع السوداء، يساهم في تقشير البشرة وتنعيمها وتجديد خلايا الجلد، مما يؤدي الى توحيد لون البشرة وجعلها بيضاء ناصعة.

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زيت فيتامين E لتنعيم البشرة الجافة

يُعتبر زيت فيتامين E علاجاً فعالاً للبشرة الجافة المتشققة، فهو يوفر حاجزاً وقائياً للبشرة، فيرطبها بشكل فعال. لذلك، فإن تطبيق بضع قطرات من زيت فيتامين E على البشرة المتشققة يساعد في ترطيبها وتنعيمها ومنع إصابتها بالتشققات في المستقبل. كما يمكنك خلط كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت فيتامين E، ومن ثم تطبيق الخليط على بشرتك الجافة، مما يجعل ملمسها ناعماً كالحرير.

زيت فيتامين E لمعالجة الشفاه المتشققة

يساعد زيت فيتامين E في تقشير الشفاه وتنعيمها، لكن نظراً الى أن بشرة الشفاه حساسة ورقيقة جداً، لا تستخدمي عليها هذا الزيت مباشرة، بل يمكنك العثور على العديد من المنتجات التي لا تحتاج الى وصفة طبية والتي تحتوي على زيت فيتامين E الى جانب مكونات أخرى مرطبة وتساعد في تهدئة الشفاه الجافة والمتشققة.

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