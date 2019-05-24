اللبنانية "جويس عزام" تُنجز تسلّق أعلى 7 قمم في العالم

وصلت اللبنانية جويس عزام، الخميس، إلى قمة إيفرست، منجزة بذلك تحدي تسلق "القمم السبع"، وبعد وصولها إلى أعلى القمة أجرى رئيس حكومة لبنان سعد الحريري اتصالا هاتفيا بجويس عزام، قائلا لها: "نحنا كتير فخورين فيكي"!

وكتب الحريري عبر حسابه على "تويتر": "مبروك لجويس عزام، التي أصبحت أول امرأة لبنانية، تتسلق أعلى 7 قمم في العالم، وللفريق اللبناني المرافق لها على هذا الإنجاز، الذي يرفع اسم لبنان عاليا في العالم، ويسلط الضوء على الدور الريادي للمرأة اللبنانية في مختلف المجالات".

ونشر وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، صورا لـ6 رياضيين لبنانيين، وصلوا إلى قمة إيفرست، وهم تيما دريان، أفيديس كالباكليان، رالف ميسو، جويس عزام، نيللي عطار وإليا سيقلي.

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وعلق باسيل على الصور بالقول: "أبطال لبنانيون وصلوا إلى قمة إيفرست. أنتم مثال على أولئك الذين يؤمنون أنه ليس هناك مستحيل". وأضاف: "لقد بلغتم القمة ونحن فخورون بكم"!

ونجحت عزام بإنجاز "تحدي القمم السبع"، الذي يتضمن تسلق القمة الجبلية الأعلى في كل قارة. والقمم هي: "سيرو اكونكاغوا" في قارة أميركا الجنوبية، وقمة "دينالي" في قارة أميركا الشمالية، قمة "فينسون ماسيف" في القارة القطبية الجنوبية، وقمة "ألبروس" في قارة أوروبا، وقمة "كيليمنجارو" في قارة أفريقيا، وقمة "كارستنز بيراميد" في قارة آسيا، وقمة إيفرست في قارة آسيا أيضا.

ويعد "تحدي القمم السبع" من أصعب الإنجازات، إذ لم يتمكن من إتمامه سوى 51 شخصا في التاريخ، ويشار إلى أن قمة إيفرست هي الأعلى في العالم، بارتفاع 8848 مترا.

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