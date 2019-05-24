كوني جميلة من دون مكياج

مما لا شكّ فيه أن للمكياج تأثيراً جميلاً على إطلالة السيدة. ولكن يبقى نقاء البشرة ونضارتها أساس الإطلالة اللافتة وسر الجمال الطبيعي الذي تسعى كل واحدة منا إلى إظهاره والتألق به.

بعيداً عن مستحضرات التجميل، كيف تحافظين على جمال طبيعي ومشرق؟

1- ابدأي نهارك بخطوة أساسية تمنح بشرتكِ لمسة انتعاش تحتاج إليها كل يوم. استخدمي غسولاً مناسباً لبشرتك واغسلي وجهك في الصباح عند الاستيقاظ لإزالة الرواسب التي قد تظهر على سطح البشرة خلال الليل.

2- مارسي الرياضة بشكل منتظم فهي تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وبالتالي تمنح البشرة مظهراً مشرقاً ومورّداً.

3- قشّري بشرتكِ أسبوعياً بخلطة طبيعية تحضّرينها بنفسكِ في المنزل أو باختيار أحد كريمات التقشير المتوافرة في الأسواق. الهدف من تقشير البشرة هو التخلّص من الجلد الميّت وتنشيط الدورة الدموية ومنح البشرة ملمساً ناعماً في وقت واحد.

4- امنحي شفتيكِ مظهراً جذاباً من خلال فركهما بفرشاة الأسنان بهدف تقشيرهما وتنشيط الدورة الدموية واستخدام مرهم ترطيب الشفاه الذي يمكنكِ أن تختاريه ملوّناً أو شفافاً.

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5- استخدمي سيروم غنيّ بالفيتامين C فهو يعزّز نضارة البشرة ويزيد من وهجها. ضعي السيروم في المساء قبل النوم على بشرة نظيفة تماماً.

6- احمي بشرتكِ من الشمس التي تتسبب بظهور البقع الداكنة على سطحها وتفقدها لونها المتجانس. استخدمي كريمات وقاية ذات درجة عالية وتحديداً في فصل الصيف.

7- حافظي على مظهر حاجبين أنيق من خلال إزالة الشعر الزائد عنهما وتمشيطهما بشكل دائم بواسطة ماسكرا مخصّصة للعناية بالحاجبين أو فرشاة الحواجب.

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