أفضل أنواع الزيوت الأساسية وفوائدها للبشرة

لم تعد الزيوت الطبيعية عنصراً مكملاً لرفاهية السيّدة أو روتينها الجمالي فحسب، إنما باتت أساسية في حفاظها على بشرة نضر وشعر صحي وعلى جسم نشيط أيضاً كثيرة هي الخلطات الطبيعية التي تدخل في تركيباتها أهم الزيوت الأساسية والتي تُستخدم في مجالات العناية بالبشرة والشعر وحتى في العناية بالصحة.

في ما يأتي أبرز أنواع الزيوت الطبيعية التي عليك إدخالها في روتين العناية ببشرتك.



- خليط اللافندر والمردقوش

كلنا يعلم بأن قلّة النوم والأرق يتسبّبان في تسريع عملية الشيخوخة وظهور أعراضها على الصحة والبشرة.وهذه الأعراض تتفاوت بين الجفاف والتجاعيد والترهّل وغيرها... يساعد خليط زيت اللافندر والمردقوش على الشعور بالاسترخاء والنوم جيداً، وبالتالي تظهر علامات النضار على بشرتك بشكل واضح.

زيت اللافندر

- زيوت لتنظيف البشرة

تتعرّض البشرة خلال النهار للكثير من العوامل الخارجية المضرّة بصحّتها وأبرزها التلوّث الهوائي والمكياج اليومي وغيرها من العوامل التي تترك شوائب على سطحها وتؤدي إلى تسكير مسامها ومنع خلاياها من التجدّد بشكل طبيعي. لتنظيف البشرة وإزالة الشوائب عنها، استخدمي خليط زيت الأوكالبتوس واللافندر وإبرة الراعي والبابونج والياسمين والورد والباتشولي. يعدّ هذا المزيج من الزيوت مفتاحاً لصحة البشرة ونضارتها.

زيت الأوكالبتوس

- الاسترخاء

يسبّب التوتّر الكثير من مشاكل البشرة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الجسم أثناء التوتر يفرز هرمونات تنشّط الخلايا الدهنية، ما يؤدي إلى ظهور البثور والطفح الجلدي وغيرها من المشاكل التي تفقد البشرة نضارتها. خليط زيت البابونج وزيت اللافندر يعتبر خياراً مناسباً للشعور بالاسترخاء والتخفيف من حالات الغضب.

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زيت البابونج

- مكافحة الشيخوخة

مع التقدّم في السن، والتعرّض للضغوطات النفسية والعوامل القاسية، تصبح البشرة عرضة للمشاكل ولأعراض الشيخوخة التي تظهر بشكل جليّ وتجعل ملامحك تبدو باهتة ومرهقة. لمكافحة أعراض الشيخوخة من ترهّل للبشرة وظهور تجاعيد على سطحها، استخدمي خليط زيت الباتشولي وإبرة الراعي (الجيرانيوم) والورد والقرفة والقرنفل، هي تساعد في شدّ البشرة وترابط أنسجتها. كما أنها العناصر الغنيّة في زيت الباتشولي يحمي البشرة من الترهّل ويعيد إليها مرونتها.

زيت الجيرانيوم

- التخلّص من حب الشباب

تظهر مشكلة حب الشباب في سن المراهقة إلا أنها قد تظهر في أي وقت نتيجة تغيّر هرمونات الجسم أو تحسّس البشرة على بعض العوامل الخارجية أو على نظام غذائي غير مناسب. زيت شجرة الشاي وإكليل الجبل والبابونج والكينا، عناصر تشكّل خليطاً فعالاً في علاج مشكلة حب الشباب. كما يمكنك أن تمزجي زيت شجرة الشاي مع القليل من زيت اللافندر للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

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