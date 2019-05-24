طريقة إعداد وتحضير ستيك مع الخضار بطريقة صحية

القاهرة - لايف ستايل المقادير البصل: 2 حبة (مفروم)

الستيك: 1 كيلو (شرائح)

البطاطا: 2 حبة (مفرومة مكعبات)

الجزر: 1 حبة (كبير الحجم، مفروم حلقات)

الكوسا: 1 حبة (مفرومة حلقات)

الثوم: 3 فصوص (مفروم)

الفلفل الأخضر: 1 حبة (مفروم مكعبات كبيرة)

ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ملعقة صغيرة

الخل: ملعقة كبيرة

الزنجبيل: نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان طريقة التحضير اصنعي شقوق بالسكين في قطع اللحم وتبليها بالملح والفلفل والخل والزنجبيل والزيت لمدة ساعة على الأقل

اسلقي الخضار جميعها مع الثوم والبصل وصفيها واتركيها جانبا.

في مقلاة على النار اضيفي تتبيلة الستيك بعد إخراج الستيك من الثلاجة وقطع الستيك وحمريها على نار عالية على الجهتين حتى تستوي.

أضيفي الخضار المسلوقة وقلبي المزيج لمدة 10 دقائق وقدميه ساخنا Advertisements قد يهمك أيضاً :

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