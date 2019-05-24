تعرفى على طريقة إعداد وتحضير أضلاع اللحم مع الأرز

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
1 كغ من لحم الغنم
2 ل من الماء
3 مكعبات من مرق لحم البقر
50غ من البصل المقطع لجوانح
25 غ من الجزر المقطع دوائر
25غ من الكراث المقطع شرائح
25 غ من الكرفس
2 فص ثوم مهروس
50 غ من اللوز المقطع والمحمص
4 أغصان من إكليل الجبل
فلفل أسود
ملح
30 غ من زيت الزيتون
30 غ من زيت الذرة
500 غ من أرز بسمتي
1 ملعقة كبيرة من الزبيب
50 غ من المشمش المجفف المفروم
1 ملعقة من معجون الطماطم
فلفل أسود حلو
القليل من القرفة
القليل من التوابل المشكلة
طريقة التحضير
• قومي بإضافة زيت الزيتون وزيت الذرة إلى قدر ثم أضيفي اللحم للقلي حتى يصبح لونه مائلاً إلى الذهبي ثم قومي بإضافة الماء.
• قومي بقلي الكراث مع البصل والجزر ثم أضيفي المكونات جميعها إلى الحساء المحضر سابقاً.
• قومي بإضافة مكعبات مرق الطهي بالإضافة إلى التوابل المشكلة للطهي على نار هادئة.
• قومي بنقع الأرز لمدة 30 دقيقة، بعدها قومي بتصفيته ثم اتركيه جانباً.
• عندما ينضج اللحم قومي بإخراجه ثم قطعيه إلى شرائح واتركيه جانباً.
• قومي بطهي الأرز حتى يغلي ثم قومي بتغطيته بورق القصدير ثم ضعيه في الفرن بحرارة 150 درجة مئوية ولمدة 18 – 20 دقيقة ، وأضيفي الزبيب المفروم والمشمش قبل نضوج الأرز بنحو 5 دقائق.
• قدمي الأرز مع قطع اللحم وإكليل الجبل واللوز.
الوصفة مقدمة من مطعم مرجان في فندق والدورف أستوريا راس الخيمة
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