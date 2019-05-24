تعرفى على طريقة إعداد وتحضير أضلاع اللحم مع الأرز

المقادير

1 كغ من لحم الغنم

2 ل من الماء

3 مكعبات من مرق لحم البقر

50غ من البصل المقطع لجوانح

25 غ من الجزر المقطع دوائر

25غ من الكراث المقطع شرائح

25 غ من الكرفس

2 فص ثوم مهروس

50 غ من اللوز المقطع والمحمص

4 أغصان من إكليل الجبل

فلفل أسود

ملح

30 غ من زيت الزيتون

30 غ من زيت الذرة

500 غ من أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة من الزبيب

50 غ من المشمش المجفف المفروم

1 ملعقة من معجون الطماطم

فلفل أسود حلو

القليل من القرفة

القليل من التوابل المشكلة

طريقة التحضير

• قومي بإضافة زيت الزيتون وزيت الذرة إلى قدر ثم أضيفي اللحم للقلي حتى يصبح لونه مائلاً إلى الذهبي ثم قومي بإضافة الماء.

• قومي بقلي الكراث مع البصل والجزر ثم أضيفي المكونات جميعها إلى الحساء المحضر سابقاً.

• قومي بإضافة مكعبات مرق الطهي بالإضافة إلى التوابل المشكلة للطهي على نار هادئة.

• قومي بنقع الأرز لمدة 30 دقيقة، بعدها قومي بتصفيته ثم اتركيه جانباً.

• عندما ينضج اللحم قومي بإخراجه ثم قطعيه إلى شرائح واتركيه جانباً.

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• قومي بطهي الأرز حتى يغلي ثم قومي بتغطيته بورق القصدير ثم ضعيه في الفرن بحرارة 150 درجة مئوية ولمدة 18 – 20 دقيقة ، وأضيفي الزبيب المفروم والمشمش قبل نضوج الأرز بنحو 5 دقائق.

• قدمي الأرز مع قطع اللحم وإكليل الجبل واللوز.

الوصفة مقدمة من مطعم مرجان في فندق والدورف أستوريا راس الخيمة

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