تعرفى على طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم والفاصوليا الحمراء

المقادير 7 حبات طماطم حمراء

1 حبة بصل

فص ثوم

ملح

2 علبة فاصوليا حمراء

1 مكعب ماجي

3 كاسات أرز1/2 كيلو لحم عجل

سمن طريقة التحضير نضيف اللحم والبصل والثوم للسمن ونشوحها علي النار لمدة ساعة تقريبا في حلة الضغط

نخلط الطماطم في الخلاط الكهربائي ثم نضيفها للحم

نقوم بتصفية الفاصوليا الحمراء والأرز ونضيفهم علي اللحم ونضيف الملح والثوم

نتركه حتي تمام النضج ونقدمه بالعافية والهنا. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : Advertisements طريقة إعداد وتحضير أرز باللحم الضاني والبطاطا البطاطا تُخفِّض مخاطر النوع الثاني مِن مرض السكري

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