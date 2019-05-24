طريقة تحضير الباستا بجبن الموتزريلا والطماطم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير2 اشخاص
150 جرام صدور دجاج منزوعة العظم ومقطعة مكعبات
ملح وفلفل اسمر مطحون
250 جرام باستا
120 جرام طماطم مجففة مقطعة مكعبات صغيرة
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة بابريكا
كوب كريمة طهي
كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
ملعقة ريحان مجفف
طريقة التحضير
تسلق الباستا في كمية وافرة من الماء المغلي مع الملح.
توضع مقلاة تيفال على نار متوسطة ثم تضاف مكعبات الدجاج وتتبل بالملح والفلفل. قلبي مكعبات الدجاج لمدة 5 دقائق حتى يجف مائه.
تضاف الطماطم المجففة وتقلب مع الدجاج، ثم يضاف الثوم، والبابريكا ويترك الخليط لمدة 5 دقائق على نار هادئة.
تضاف كريمة الطهي والجبنة الموتزريلا وتقلب مع باقي المكونات حتى يذوب الجبن.
تصفى الباستا وتضاف للخليط وتقلب برفق ثم تتبل بالريحان وتقدم ساخنة.
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