طريقة إعداد وتحضير طبق "النوي فينيسيان" في دقائق معدودة

تسعى المرأة دوما الى التنويع في الأطباق التي تقدمها على مائدتها؛ ما يجعلها في بحث دائم عن أفضل السبل لتحضير ألذ وأشهى الأطباق.

لذلك نسلط الضوء اليوم من مطبخ " فوشيا" على طريقة تحضير طبق "النوي فينيسيان" بدقائق معدودة لا تتعدى الـ 20 دقيقة.

فبعد تحضير مكونات الطبق، نضع في وعاء على النار الزبدة ثم الطحين، للحصول على رو أبيض. ثم نضيف الحليب السائل عليه رويدًا رويدًا مع الطحين والملح والبهار الأبيض وجوزة الطيب المبشورة.

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ثم يسكب بعد ذلك المزيج بالتساوي في طبق معد للخبز (صينية) وتسكب صلصة البشاميل الموضوعة فوق الطبقة الأولى من المعكرونة ليوضع بعد ذلك الدجاج والفطر قبل وضع الطبقة الثانية من المعكرونة مع الصلصة ليتم بعد ذلك وضع الجبن المبشور على وجهه.

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