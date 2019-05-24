طريقة إعداد وتحضير توماهوك اللحم

المكوّنات
800 جرام من لحم التوماهوك
20 مل من زيت الزيتون
1 جرام من الملح
1 جرام من الفلفل الحب
توابل أخرى حسب الرّغبة
طريقة التّحضير
تبِّلي اللّحم مع الملح، وزيت الزيتون
قومي بشواء اللّحم، مع تغطيته من فوق
انثري الملح، والفلفل عليها
أضيفي التّوابل الأخرى، حسب الرّغبة
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