طريقة إعداد وتحضير توماهوك اللحم

المكوّنات 800 جرام من لحم التوماهوك 20 مل من زيت الزيتون 1 جرام من الملح 1 جرام من الفلفل الحب توابل أخرى حسب الرّغبة طريقة التّحضير Advertisements تبِّلي اللّحم مع الملح، وزيت الزيتون قومي بشواء اللّحم، مع تغطيته من فوق انثري الملح، والفلفل عليها أضيفي التّوابل الأخرى، حسب الرّغبة قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير على الطريقة التركية مدفون بالملح طريقة إعداد وتحضير كينوا نباتي بالفلفل الحار

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