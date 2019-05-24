طريقة تحضير سَلطة "غوركان شيف"

المكوّنات:

100 جرام من الجبنة التركية

40 جرامًا من الجوز

30 جرامًا من الذرة

25 جرامًا من الزبيب

70 جرامًا من الرمان

40 مل صلصة الرمان

زيت زيتون وليمون حامض

خضراوات خضراء للسلطة حسب الرغبة

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طريقة التحضير:

اخلطي الخضار مع الصلصة في وعاء

ضعي السلطة في طبق للتقديم

أضيفي واحدًا تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)

قطّعي الطماطم إلى أرباع

رُشّي صلصة الرمان ثم قدّميها

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