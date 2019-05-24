طريقة تحضير سَلطة "غوركان شيف"

المكوّنات:
100 جرام من الجبنة التركية
40 جرامًا من الجوز
30 جرامًا من الذرة
25 جرامًا من الزبيب
70 جرامًا من الرمان
40 مل صلصة الرمان
زيت زيتون وليمون حامض
خضراوات خضراء للسلطة حسب الرغبة
طريقة التحضير:
اخلطي الخضار مع الصلصة في وعاء
ضعي السلطة في طبق للتقديم
أضيفي واحدًا تلو الآخر ما يلي (الجبنة، الجوز، الزبيب، الذرة، الرمان)
قطّعي الطماطم إلى أرباع
رُشّي صلصة الرمان ثم قدّميها
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