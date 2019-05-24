كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 مايو 2019 05:48 صباحاً - ما هو وزن الطفل في الشهر الرابع، وهل يختلف وزن البنت عن الولد في هذا الشهر؟، الدكتور محمد أبو داوود أخصائي طب الأطفال يشير إلى ما يلي بخصوص وزن الطفل في هذا الشهر: في الشهر الرابع من عمر الطفل يزيد وزنه حوالي نصف كيلو جرام.

وبذلك يصبح وزن الرضيع في الشهر الرابع ستة كيلو جرام و700 غراماً إذا كان ذكراً.

وفي حالة البنت فيكون وزنها في الشهر الرابع ستة كيلو جرام و200 جرام.

من الطبيعي أن يكون وزن البنت أقل من وزن الولد.

ويجب على الأم عدم مقارنة وزن طفلها بأوزان الأطفال الآخرين الذين ولدوا مع طفلها في نفس اليوم مثلاً.

يختلف وزن الطفل بأقل من ذلك في حال الطفل الذي يعاني من مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية في القلب.

وفي حال إصابة الطفل بالإرتجاع المريئي فهو يكون ذي وزن أقل.

كما قد تلاحظ الأم أن طفلها لا يبدو عليه هذا الوزن بسبب طوله فهناك أطفالاُ طويلي القامة.

وبالنسبة للوزن فالطفل يكتسبه وراثياً من والديه فهناك أبوين يعانون من السمنة أو النحافة.

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