شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكنتالوب.. أهمها الحماية من السرطان وتعزيز قوة البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي الكانتالوب على كمية كبيرة من فيتامين (أ) التي تعد واحدة من أفضل مضادات الأكسدة الطبيعية لجسم الإنسان، ونظرا لهذه المواد المضادة للأكسدة، فإنه يحارب سرطان الرئة وسرطان الفم ويجعل الجسم خالياً من المرض وصحي.



فوائد الكانتالوب

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “styleCrazy”، يقدم الباحثون فوائد مذهلة للكانتالوب تجعله يتربع على عرش الفواكه، وتشمل:

الكانتالوب هام لصحة العينين

كما نعلم أن هذه الفاكهة تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين A، وهو أمر ضروري لحماية الغشاء المخاطي للعين و الجلد، ونظرأ لإحتوائه علي مضادات الأكسدة، فإنه يحافظ علي صحة العين ويحمي من التهابات العين ويمنح العين البصر الجيد.

كما أنه يحمي من مشاكل العين الناتجة عن الشيخوخة.

الكانتالوب يحتوي علي فيتامينات هامة للجسم

الفوائد الغذائية للكانتالوب هي واسعة وكثيرة، حيث إنه مصدر ممتاز لفيتامين A، والثمرة الواحدة تحتوي علي نصف ما يحتاجه الجسم علي أساس يومي من فيتامين A، وفيتامين C.

كما إنه يحتوي علي الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين B1، B2، B3، B5، B6، B9، E، K، والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك.

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فوائد الكانتالوب

بالإضافة إلي ذلك فإنه يحتوي علي العناصر الغذائية الحيوية الأخرى مثل البروتين، والدهون، والألياف الغذائية والسكريات والكربوهيدرات والماء.

يحمي من أنواع أخرى من السرطان

مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة مثل بيتا كاروتين، لوتين، زيا-زانثين وكريبتوزانتين هي أقوى بكثير جداً والتي تحمي الجسم من أمراض السرطان المختلفة عن طريق حماية الخلايا من التلف.

وأنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها بواسطة المواد المضادة للاكسدة هي سرطان القولون والبروستاتا والثدي وبطانة الرحم، سرطان الرئة والبنكرياس.



فوائد الكانتالوب

يحمي من الأشعة الفوق بنفسجية

هناك عامل مهم في الكانتالوب والذي يعرف باسم "زيا-زانثين" يعطي حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، كما إنه يساعد في حماية العين والجلد.