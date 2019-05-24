اشحن جسمك بالكهربا.. أطعمة هتجدد الطاقة وتخلى قلبك ينبض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج جسم الإنسان إلى المعادن الطبيعية التي تحمل شحنة كهربائية ويطلق عليها علميًا مصطلح "الشوارد" تمنح الصحة نوعًا من الحيوية، وتدعم الترطيب وتساعد الجسم على إنتاج الطاقة، كما أنها مسئولة عن تحفيز تقلصات العضلات، بما في ذلك تلك التي تبقي القلب ينبض، وفقا لموقع "healthline"

أطعمة هتشحن جسمك بالكهربا المفيدة

السبانخ

الكرنب

الأفوكادو

البروكلي

البطاطا

الفاصوليا

اللوز

الفول السوداني

فول الصويا

فراولة

البطيخ

البرتقال

الموز

الطماطم

الحليب

الزبادي

الأسماك

الديك رومي

الدجاج

لحم العجل

الزبيب

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الزيتون

الأطعمة المعلبة، مثل الحساء والخضراوات

معظم الأشخاص يحصلون على ما يكفي من الأيونات الكهربائية المفيدة من الأطعمة والمشروبات اليومية التي يتناولونها في بعض الحالات.

يفقد الجسم شحناته وأيوناته الكهربائية المهمة عن طريق العرق والبول، فإذا كنت تعرق كثيرًا أو تمارس الرياضة في الطقس الحار أو تتمرن بقوة لأكثر من ساعة أو ساعتين، فقد تستفيد من شرب المشروبات الغنية بالمعادن المشحونة بالكهرباء قبل التمرين وأثنائه وبعده.

والأشخاص المعرضون لخطر الجفاف، مثل الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة أو الإسهال والقيء، قد يستفيدون أيضًا من المشروبات المنحل بالكهرباء.

ما هي الشوارد

هي معادن مشحونة كهربائيًا مفيدة لكي تعمل الخلايا والعضلات والأعضاء بشكل صحيح، وتساعد الشوارد في تنظيم توازن السوائل في الجسم.

أنواع الشوارد

صوديوم

فوسفات

بوتاسيوم

الكالسيوم

المغنيسيوم

كلوريد

ثاني كربونات

بالإضافة إلى تنظيم السوائل، فإن الشوارد لها وظائف عديدة وتشمل هذه:

نقل إشارات الأعصاب من القلب والعضلات والخلايا العصبية إلى خلايا أخرى

بناء الأنسجة الجديدة

دعم تخثر الدم

الحفاظ على القلب ينبض عن طريق تحفيز تقلصات العضلات كهربائيًا

الحفاظ على مستوى درجة الحموضة في الدم

تنظيم مستوى السائل في بلازما الدم